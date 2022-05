'La voz kids' estrena esta noche su nueva edición en Antena 3. Eva González vuelve a ponerse al frente del talent infantil, que buscará repetir los grandes datos de audiencias de sus anteriores temporadas con David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López como coaches y con nuevos talentos dispuestos a disfrutar sobre su escenario. YOTELE habla con Eva González sobre el estreno de la nueva temporada de 'La voz kids' en Antena 3, entre otros asuntos.

¿Cómo te encuentras a tan solo unas horas del estreno de la nueva temporada de 'La voz kids'?

Estoy deseosa de que veáis el resultado de un trabajo que ha sido súper bonito. Creo que nos ha quedado una edición bastante redonda entre los coaches, los chicos y entre Juanra y yo, que empujamos lo que podemos.

¿'La voz kids' es la edición más especial de las tres que hacéis cada año?

Cuando me preguntáis por la edición que se va a estrenar, siempre digo que esta es la más especial, pero es que es verdad. Cada una tiene sus cosas que la hacen especial. Si te hablo de la de adultos, te diría que es por la seriedad respecto al sentido de responsabilidad, porque nos reímos mucho también, pero sí que es verdad que sienten más esa presión de alguien que se está jugando su carrera musical, pero eso no pasa en la kids. Aquí nadie se juega ese futuro inmediato. Son pasos que los niños van dando. Ya tendrán tiempo para decidir si quieren ser cantantes o no, pero sí que eres participe de su sueño y de cómo juegan a ser estrellas de la música. Eso es muy bonito y nos hace quitarnos un poco de presión a nosotros, haciendo que podamos llevar el programa de una manera muy juguetona.

Ellos se lo toman más como un juego, y no como una competición como tal

Claro. Al principio de trabajar con niños, no me acuerdo si fue en 'Se llama Copla Junior' o en 'Masterchef Junior', sentía una responsabilidad en la que creía que les íbamos a crear un trauma. Decía 'Madre mía, acabamos de destrozarle la vida', pero nada más lejos de la realidad porque los niños se lo toman mejor que los adultos. Los niños lloran en un sitio y, a los dos pasos, están con el móvil haciéndose selfies con todos y disfrutando muchísimo. Como si no hubiese pasado nada, y eso me tranquiliza por un lado y, por el otro, me hace darme cuenta de una gran lección de la vida, que es el de disfrutar el momento y relativizar esas cosas. Una aprende mucho de los niños, la verdad.

Además, me imagino que para ellos el hecho de participación también es una experiencia porque luego conocen a los coaches y a los asesores que les acompañan.

Imagínate. Yo solo de pensar que yo podría conocer a uno de mis ídolos con la edad que tienen esos niños y yo fliparía. Es que no sé cómo son capaces de cantar delante de ellos. Yo me pondría super nerviosa, pero ellos no. Disfrutan y se lo pasan genial. Creo que esa inocencia de los niños y eso de no llevar ideas preconcebidas es algo bonito y que deberíamos aprender también.

En líneas generales, ¿cómo definirías a los niños de esta edición de 'La voz kids'?

Hay mucho nivel. Yo alucino porque yo no sé dar ni una nota y veo a los niños y me pregunto cómo se puede cantar así con esa edad. Es que, ¿qué harán con 5 o 10 años más y tengan claro o no que quieren dedicarse al mundo de la música? Esto va a ser una bomba. Los coaches internacionales que vienen siempre dicen que disfrutan mucho haciendo 'La voz' en España porque es una auténtica mina de cantantes y de arte. Para nosotros, esto nos deja la boca abierta porque escuchar esas voces con esas edades es una maravilla.

Y además de los niños, cuatro coaches de altura como son David Bisbal, Aitana, Pablo López y Sebastián Yatra.

Ya ves. Además nos llevamos entre nosotros maravillosamente bien. Hemos creado un grupo muy bonito en el que disfrutamos muchísimo, y eso traspasa las pantallas. La complicidad que tenemos se nota muchísimo. Al final, compartimos tantas horas de grabación que todos sabemos la vida de todos muchos. 'La voz' es un programa muy emotivo, muy de sensaciones y muy de verdad. Siempre hay una muy buena sintonía entre todos, pero especialmente, en esta edición, todos hemos jugado mucho.

¿Cómo se lo han pasado los coaches en las grabaciones?

Sebastián Yatra está hecho un prenda, que no sé si matarlo o no porque me revoluciona el plató cada dos por tres. De repente le tengo que dar paso para que hable y está fuera del estudio con cualquier cosa que se encuentra. Ha sido muy divertido. Yatra ha sido maravilloso. No ha dejado morir ese niño todos que llevamos dentro.A David Bisbal ya lo conocéis en 'La voz kids' y ya sabéis cómo es. Sigue en esa línea maravillosa de cuidar a los niños, estar con ellos, enseñarles... Es un coach muy coach.

Luego Aitana es la ídolo de todos los niños. Se da un lote de cantar en el programa que no te imaginas porque todos los niños quiere cantar con ella porque se saben todas su canción. Ella también se ha emocionado y lo ha disfrutado mucho. Con ella solo había coincidido dos veces antes y me ha sorprendido tanto. Es una niña tan buena, tan de verdad y tan bonita... Es que la adoro. La quiero mucho. Y a Pablo López es la primera vez que lo tengo en la edición kids y he visto a un Pablo muy distinto al que vi en la versión de adultos o en el Senior. No tiene nada que ver. Se ha despojado de cosas. Quizás esté hablando por hablar en eso último, pero verlo reír y jugar ha sido maravilloso. Lo vais a disfrutar muchísimo, ya lo veréis.

Si tuvieras que definir esta nueva edición de 'La voz kids' con pocas palabras, ¿cuáles elegirías?

Yo creo que, más que nunca, la definiría como la edición de jugar a ser estrellas. La edición de los sueños.

Antes de terminar, como andaluz, te tengo que preguntar por 'Se llama copla', un programa que dejó huella en Andalucía. Este año, se cumplirán 15 años de esa icónica primera edición, que rompió todos los records de audiencia en Canal Sur. Al igual que 'Operación Triunfo' regresó muy renovado, ¿crees que debe volver tras seis años de descanso?

Sí, por favor. Rotundamente. ¡Qué vuelva la copla! Yo estaría dispuestísima a presentar nuevamente 'Se llama copla'. Cada noche de sábado durante 9 meses de 9 años conducía un programa de cuatro horas y media en directo, y eso es lo que me enseñó a mí a ser presentadora. Estaré siempre agradecida a Canal Sur y a 'Se llama copla' por esa etapa vivida. Es que hasta me emociono recordando esos años. Me encantaría que volviese 'Se llama copla' porque era un fenómeno social, no solo un programa.

Hablando de talents de copla, hace unos meses, el programa 'A tu vera' (Castilla-laMancha Media) se hizo muy viral por un momento protagonizado por una de sus concursantes, que fingió desmayarse en directo en un duelo. ¿A ti te pasó algo igual en 'Se llama copla'?

A mí me pasó todo lo que te puedes llegar a imaginar. Lo que pasa es que, a pesar de que pasó hace 15 años, que relativamente es hace poco, no había redes sociales, pero ya te digo que en 'Se llama copla' hay momentos que bueno... Me ha pasado absolutamente de todo, por eso digo que me enseñó muchísimo. Aprendí a salir de situaciones que eran increíbles.

Pero, por ejemplo, ¿recuerdas algún momento en especial?

Hubo desmayos, hubo personas del público que se levantaron e intentaron entrar en el plató porque no estaba de acuerdo con la decisión del jurado... Por ejemplo, en uno de los retos en los que se ponían en juego un puesto en la competición, hubo una chica que se le olvidó la letra, cuando sabía que tenía que cantarla desde hace mucho tiempo. Era 'Limosna de amores' y decía que no le había dado tiempo a aprendérsela cuando me parece que es de los años 50...

Otro momento que recuerdo y que fue muy gracioso fue una chica que estaba en un momento muy álgido de 'Se llama copla'. No sé si era la final o la semifinal. Llevaba mucho tiempo concursando y estaba a punto de irse. La miré y le pregunté que qué pensaba en ese momento, y ella me dice, literalmente, que el suelo del plató está muy limpio. Como te he dicho, en 'Se llama copla' me ha pasado de todo.