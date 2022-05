Terelu Campos no ha aguantado más la presión y ha explotado como nunca tras vivir una de sus peores tardes en Sálvame.

La hija de María Teresa Campos ha vuelto a tomar las riendas del programa después de haber estado unos días fuera por la celebración de la boda de su sobrino, el hijo de Carmen Borrego. Del mismo modo, la hija menor de la veterana comunicadora ha hecho lo propio y se ha sentado en el plató del programa de las tardes de Telecinco para defenderse de todas las críticas que ha recibido tras protagonizar una exclusiva en cuya portada aparecía el clan Campos al completo.

En esta ocasión, la polémica estaba servida después de que la hija de Terelu, Alejandra Rubio, dijese que su tía Carmen no había disfrutado de la boda de su primogénito y que había estado muy enfadada.

Harta de ser el blanco de todos los cometarios y en defensa de su hija, Terelu Campos explotó e hizo una dura advertencia a a dirección del programa que sonaba a una posible marcha del mismo si no se cortaba cuanto antes el tema de las rencillas familiares de la famosa saga familiar.

"¿Qué coño es esto?"

Visiblemente enfadada, Terelu Campos aseguró que su paciencia tiene un límite y no permitió ni un solo comentario más sobre la polémica boda. "¿Qué coño es esto? Yo no estoy aquí para defender a mi hija, para eso me voy al puto pasillo. Yo me estoy comportando con las mejores formas con todo el mundo y no estoy recibiendo lo mismo", dijo en un arranque de sinceridad.