La cuarta gala de 'Masterchef 10' se saldó este lunes con la expulsión de dos de sus concursantes. Después de que la tercera gala acabase con la salvación de todos los aspirantes, en la primera prueba, Iván colgó su delantal después de que no convenciese al jurado con un plato de mar y montaña con importantes defectos. De hecho, por ejemplo, utilizó la hoja de la alcachofa. "Es terrorífico", afirmó Jordi Cruz en la cata.

Tras un reto exterior que contó con la visita de Joan Manuel Serrat, en la prueba de eliminación, Paula puso punto y final a su paso por el talent culinario de TVE después de que hiciese un yorkshire pudding with gravy and roast beef con una carne de cerdo algo seca, ya que se realiza con ternera. Además, tampoco acertó con la elaboración del resto de elementos del plato. "No has entendido nada de la prueba. Has hecho otra historia", valoró Pepe Rodríguez.