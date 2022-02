First Dates vivió su programa más tenso desde que comenzaran sus emisiones en Cuatro.

El programa en el que día a día diferentes personas de España intentan encontrar a su media naranja emitió su entrega más complicada con una sonora bronca de Carlos Sobera a un comensal que ha engañado hasta en cuatro ocasiones al espacio de citas.

Si bien es cierto que en First Dates se han vivido escenas que incluso llegaban a rozar el paroxismo más absoluto, o han pasado por situaciones en las que era difícil contener la risa debido al surrealismo del momento, en esta ocasión, la situación era algo más complicada porque se trataba de un impostor que ha estado toreando a la productora del programa.

El comensal en cuestión entró a conocer a su cita sin esperarse la sorpresa y posterior bronca que Carlos Sobera, en nombre del equipo del programa, le tenía preparada tras descubrirse el pastel que, hasta entonces, había pasado desapercibido pero ya había levantado muchas sospechas.

"¿Eres Pedro, eres Jesús, eres David o Abilio?¿Quién eres?"

La tensión podía cortarse con un cuchillo porque el impostor en cuestión ya venía con su nuevo papel aprendido.

Al entrar a su supuesto cita, un hombre de nombre David aparecía con una voz chillona y una imagen algo desaliñada dispuesto a encontrar a su media naranja. "¿Qué te ocurre en la voz?" preguntó Sobera al joven que le aseguró que se trataba de una patología llamada falsete mutacional.

En este momento, Sobera le cuenta a David que tenía que enseñarle algo y en ese vídeo el impostor comprobaría que ya se había descubierto su mentira.

"Soy yo. Estaba esperando este momento", confesaba David. “Aunque me veas riendo, no te estoy vacilando, Carlos”, decía visiblemente nervioso.

Muy enfadado, Sobera le abroncó porque "has venido aquí cuatro veces engañándonos, y el problema no es que lo hagas a nosotros, que eso no va a ningún sitio. Eres Pedro, eres Jesús, eres David y Abilio, ¿quién es real? El problema es que la gente que viene a citarse contigo, viene buscando el amor de verdad y los has engañado a todos".

Al ser preguntado por el motivo de estos engaños, Jesús (que así se llama realmente) reconoció que "no sé explicarte, lo hago por instinto". En este momento, el presentador echó del programa al comensal tras poner en juego el trabajo de sus compañeros y la continuidad el programa.