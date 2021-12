Toñi Moreno va a ser una de las presentadoras junto a Carlos Sobera y Sandra Barneda de la nueva edición de 'Secret Story', en esta ocasión con concursantes anónimos. Es por ello que, durante la final de anoche, los tres presentadores aparecieron en directo, aunque lo hicieron vía conexión online debido al positivo en coronavirus de Moreno.

"Mira la voz que tengo de capitán general del Ejército", bromeaba la andaluza, que pese a tener síntomas se quiso arreglar para la ocasión: "Yo pensaba: 'Seguramente la única que esta mala con Covid, encerrada, soy yo', y me ha hecho ilusión. Digo: 'Voy a entrar en un prime time', me he puesto mis trajes, me he maquillado yo porque estoy más sola que la una", comentaba

La presentadora, que tendrá que pasar la Navidad aislada, confesó que se enteró de que era positivo en covid cuando fue a grabar una promoción del reality show a Mediaset. "Todavía no he trabajado y ya está perdiendo dinero Paolo Vasile conmigo. Me tuvo que poner una ambulancia para mandarme a Sevilla de vuelta", dijo ante la sorpresa de Jorge Javier Vázquez, que recordó haber visto una ambulancia. "¿Eras tú?", dijo entre risas.

Toñi ya compartió con sus seguidores en Instagram lo que le había ocurrido desde la ambulancia: "Llevaba con síntomas varios días y, después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo, me hacen un antígenos en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro bien. Es como una gripe un poco más fuerte", expresó.