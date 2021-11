Televisión Española (TVE) ha anunciado la vuelta de uno de los programas que más alegría y éxito le ha dado a la cadena y que, además, es uno de los formatos más queridos y pedidos por la audiencia.

Este inesperado regreso supone que la cadena pública volverá a confiar en este formato para levantar los malos datos de audiencia que TVE lleva registrando en su franja matinal y de medio día.

Ahora, lo que era un planteamiento se ha convertido en una realidad: Televisión Española recuperará su formato de información rosa, Corazón.

La cadena rescatará este mítico formato y mantendrá también su versión de fin de semana, pero con un rostro diferente. Será Carolina Casado la encargada de conducir el programa el sábado y el domingo.

Y, cómo no, Corazón no podía volver al ruedo con alguien que no fuese Anne Igartiburu.

La vasca continuará siendo la cara visible de este programa que vuelve a su franja habitual entre semana y que, además, terminará el año por todo lo alto ya que se ha confirmado que será ella la encargada de dar las campanadas junto a Ana Obregón, por segundo año consecutivo con la actriz.

¿Todo seguirá como antes?

Según fuentes de la cadena y de diversos portales, Corazón volverá a la parrilla en su horario habitual, por lo que el programa se emitirá de 14:20 a 15:00 horas, justo después del 'Informativo territorial'.