El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, tiene en su ADN sacar la mejor versión de sus invitados y que los famosos y las celebrities mundiales tengan un rato agradable y un recuerdo bonito de su visita a España.

Esto es lo que le ha ocurrido al recién nombrado mejor cocinero del mundo, Dabiz Muñoz, en su última visita al programa estrella de Antena 3.

El reputado chef, también conocido por ser el marido de la popular presentadora y colaboradora vallecana Cristina Pedroche, ha acudido al espacio de Atresmedia para anunciar la apertura de su nuevo restaurante RabioXO. "Será algo muy diferente a lo que he hecho junto a mi equipo hasta ahora, queremos redefinir nuestros códigos como empresa de restaurantes y a la hora de cocinar", confesaba en exclusiva el cocinero.

Además, Muñoz adelantaba que este restaurante estará enfocado hacia el mundo de la pasta.

Entre exclusiva y exclusiva, el cocinero se abría también en canal con Pablo Motos confesando la dura relación que tiene con la fama. "Tengo una relación tóxica y tormentosa con el éxito. Desde hace un año voy a una psicóloga que me viene muy bien y me está ayudando mucho", relataba el ganador del Best Cef Awards 2021.

Sin embargo, el momento álgido del programa llegaba cuando el presentador le preguntaba al chef la pregunta del millón que, hasta la fecha, nadie había sabido responderle: ¿la tortilla, con o sin cebolla?

"Me ofende que me preguntes eso"

A la pregunta que le planteaba Motos, Muñoz no dudó ni un solo segundo al responder a la cuestión culinaria que más debate genera entre la población.

"Sin cebolla, es evidente...", aseguraba el cocinero ante la mirada atónita del presentador y, además, explicaba el porqué de su respuesta.

"Con la cebolla se queda un nivel por debajo. Lo ideal es poner un buen huevo, campero, y una buena patata, y que se quede cuajada perfecta", zanjaba el galardonado cocinillas.