Penélope Cruz acudió ayer de visita a 'El Hormiguero' para promocionar la nueva película que protagoniza: 'Madres paralelas', el nuevo film de Pedro Almodóvar, que llega este viernes ocho de octubre a los cines.

La actriz internacional recordó cómo fue el "intenso" rodaje de la película y Pablo Motos le preguntó cómo hacía para después olvidarse del rodaje cuando volvía a casa: "Se quedaba el personaje en el trabajo. Ensayamos cuatro meses después no hacía más de 5 o 6 tomas, porque lo teníamos muy bien preparado".

El presentador le preguntó si este había sido el papel "más complicado" que había hecho junto al director: "Quizá sí, pero no lo digo como una queja... Todo lo contrario, como 'qué gran regalo me ha hecho una vez más'", explicó ella, que puntualizó: "Los otros también eran preciosos y muy complejos, siempre ha confiado en mí para darme personajes que no me había visto antes. Pero es verdad que han sido meses intensos. Esta protagonista es una superviviente".

Penélope habló de la "pasión" que sigue sintiendo por la interpretación, algo que "nunca se me gasta, siempre se empieza de cero cada personaje, cada rodaje". "El primer día te juro que siempre pienso que me van a echar", confesó. Además, reveló que Meryl Streep se convirtió en su principal inspiración: "Tuve una obsesión muy grande con Meryl Streep. Después me la he encontrado alguna vez y la engancho y le doy besos de abuela. Es tan agradable y humilde y para mí es una genia", dijo.