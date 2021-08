El pasado mes de abril, Belén Esteban lanzaba su nueva aventura empresarial: Sabores de la Esteban, una marca que comenzaba su andadura con un gazpacho y salmorejo que rápidamente se convertía en un éxito de ventas debido al tirón de la colaboradora de 'Sálvame'.

Sin embargo, pese a la alegría inicial, la de Paracuellos se ha encontrado con una piedra en el camino: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha valorado 41 marcas de gazpachos, incluida la suya, y el resultado no ha sido el esperado. Su producto solo ha conseguido 64 puntos de los 100 posibles, lo que lo sitúa en la parte media-baja.

Desde que iniciara su marca, Belén Esteban se ha mostrado muy ilusionada con el proyecto. De hecho, durante una intervención en el 'Deluxe', aseguró que Sabores de la Esteban iba a lanzar varias cremas de verdura para la temporada de otoño-invierno.

"Yo no voy a dejar la tele, estoy muy feliz, en un momento dulce en todos los sentidos, pero tengo que pensar en el futuro. Ya he sido imagen de productos y he hecho bastante publicidad. Entonces, un día Miguel me dijo: ¿por qué no haces algo tuyo? Lo estuve pensando porque es mucha responsabilidad, pero me lancé. Como empezaba la campaña del calorcito y a mí los gazpachos y salmorejos me salen muy buenos, empezamos a preparar todo. En plena pandemia parecía más difícil aún, pero con ilusión y pasión, se supera todo", explicó en una entrevista para La Razón.