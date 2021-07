Después de que Javier Ruiz tuviera que presentar 'Todo es mentira' durante sus entregas del jueves 15 y viernes 16 por el positivo en Covid de Risto Mejide, Marta Flich ha reaparecido este lunes para tomar las riendas del programa. Lo ha hecho desde su propia casa y a través de un plasma, debido a que ha contraído la enfermedad por segunda vez.

Durante su vuelta al trabajo, la economista ha lanzado un contundente mensaje a los negacionistas de las vacunas, ya que muchos ponen en duda su eficacia debido a los contagios entre personas que ya tienen la pauta completa, como es el caso de la presentadora. Un planteamiento completamente erróneo, tal y como ella misma ha explicado.

"Hay mucha confusión. Dando mi testimonio, espero que se esclarezca la situación. Estoy en cuarentena porque di positivo en covid por segunda vez. Me he reinfectado. La primera vez no estaba vacunada. Esta vez me he infectado teniendo la pauta completa de la vacunación", ha comentado Flich, que esta tarde ha estado acompañada por Carme Chaparro como copresentadora.

"Pese a que desde la ciencia se ha insistido en que los vacunados podemos contagiarnos y transmitir la enfermedad, esta es la excusa que usan los negacionistas para poner en duda la efectividad de las vacunas", lamentaba la conductora de 'TEM' antes de dar detalles de su caso y enumerar la larga lista de síntomas que sufrió durante su primer contagio, en marzo de 2020.

"La primera vez, a mis 42 años, la covid me produjo un déficit de hierro gravísimo, falta de olfato, de gusto, conjuntivitis, agotamiento hasta el desmayo, hipoglucemia reactiva, hipotiroidismo, visión borrosa. Hay secuelas que todavía tengo", ha señalado. Una situación completamente distinta a la que está viviendo estos días: "En esta segunda ocasión, estando ya vacunada, el número de síntomas ha sido de cero. No he tenido ningún problema".