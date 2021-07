Paris Hilton será la presentadora de 'Cooking with Paris', un programa de cocina que Netflix estrenará el 4 de agosto. El programa, anunciado por el gigante televisivo este lunes, constará de seis episodios y estará inspirado en el video que la famosa subió el año pasado a YouTube, en el que cocina una lasaña y acumula más de 5 millones de visitas. "Inspirada por su vídeo viral de YouTube, Paris nos llevará desde la tienda de comestibles hasta la mesa puesta, e incluso podría aprender a moverse por la cocina", aseguró la compañía en un comunicado. "No es una chef entrenada y no intenta serlo. Con la ayuda de sus amigas famosas, explorará nuevos ingredientes, nuevas recetas y exóticos electrodomésticos de cocina", añadió Netflix.

La idea recordará al formato que Selena Gómez estrenó en HBO Max el año pasado, en el que la cantante se ponía ante los fogones para aprender recetas de la mano de chefs de todo el mundo y que fue renovado para una segunda temporada.

Por su parte, 'Cooking with Paris' marca el regreso de Hilton a la televisión. Después de años alejada de los focos, la heredera del imperio hotelero estrenó en 2020 el documental "This Is Paris", una cinta de casi 2 horas que ofreció una cara poco conocida de su vida. En la cinta, Hilton quiso desvincularse de la imagen labrada durante años en los que ocupó titulares por escándalos sexuales, problemas con el alcohol y asuntos pendientes con la Justicia por los que llegó a ser sentenciada a prisión en 2007. Pero, a partir de 2010 su popularidad cayó ante una nueva generación de celebridades más comprometidas con causas sociales y alejadas de estilos de vida provocadores. "Veo a mucha gente que utiliza sus plataformas para tener una voz y marcar diferencia en las cosas de que de verdad importan", explicó recientemente.

En el documental, Hilton reveló que fue llevada con 16 años a un internado del estado de Utah para jóvenes problemáticos en el que recibió abusos verbales y físicos junto a otras compañeras, según su testimonio.