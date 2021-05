Carlota Corredera y Chelo García Cortés han abandonado durante unos instantes el plató de 'Sálvame' para hacerles una visita a sus compañeros de 'Todo es mentira', que este jueves cumple 600 programas en las tardes de Cuatro.

La presentadora y la colaboradora han entrado en el plató del programa de Risto Mejide a bordo de un 600, un coche que tiene un significado muy especial para Chelo: "Me he ofrecido a llevarte porque me considero una gran conductora. Para mí, es el coche que ha representado a este país durante muchos años. Sobre todo, porque para mí fue muy importante".

Antes de montarse en el vehículo, Chelo ha dejado sin palabras a Carlota con una inesperada revelación: "Mi primera noche de amor fue en un 600. Fue mi primer encuentro con Parada".

La periodista ha hecho referencia a la popular frase que pronunció Bárbara Rey en 'Sálvame deluxe' en el año 2017 y que se ha convertido en todo un icono de las redes sociales: "Tú y yo, Chelo, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz... Hemos tenido una noche de amor".

Risto habla del papel de Isabel Pantoja en 'Top Star'

Ya en el plató de 'Todo es mentira', y después de felicitar a todo el equipo del programa, Carlota Corredera le ha preguntado a Risto Mejide por su relación profesional con Isabel Pantoja en 'Top Star', que esta semana estrena nueva ubicación en el prime time del sábado: "¿Cómo es trabajar con ella?".

"A mí me ha sorprendido muchísimo para bien. Es una persona tremendamente sensible, creo que eso se ve", ha reconocido el jurado del talent show, que considera que la tonadillera ha sido "muy generosa". "Cuando se quita la coraza es muy frágil", ha añadido.