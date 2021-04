Rocío Carrasco reaparecerá esta noche en Telecinco tras la emisión de un nuevo capítulo de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Pero ayer era su hija, Rocío Flores, la que estaba en Telecinco, eso sí, como colaboradora de 'Supervivientes: Tierra de nadie', conde Carlos Sobera le preguntó cómo se encontraba ante la entrevista de su madre.

"Estoy", dijo sin más, para después aclarar: "Digo lo mismo que dije el primer día, no tengo miedo a nada. Es libre de decir lo que quiera. Lo que dije el viernes son los sentimientos que tengo", se reafirmó. "Creo que quedó bastante claro. No quiero que la gente mezcle Supervivientes con otras cosas. Soy colaboradora de 'Supervivientes'. Expresé mis sentimientos el viernes porque estallé y lo quise hacer. Me salió desde dentro y a partir de aquí no tengo que decir nada más", expresó.

Cuando parecía que su intervención se quedaba ahí, Rocío pidió la palabra a Carlos Sobera para añadir algo: "Los mismos sentimientos que yo expresé el viernes públicamente, ya que no he podido hacerlo de forma privada, se los expresé a mi padre de forma privada cuando lo he creído necesario o cuando algo no me ha parecido bien. He tenido total libertad para sentarme con él y expresarlo sin más".

El pasado viernes, en 'El programa de Ana Rosa', Flores se dirigía por primera vez a su madre en directo: "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, estamos aquí. Levanta el teléfono. Llámanos, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas. No quiero más dolor. Ya no puedo más", sentenció.