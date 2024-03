La Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife se convirtió la noche del pasado en el escenario de entrega de los galardones de la Guía Qué Bueno Canarias, un fantástico acontecimiento que destacó el reconocimiento al trabajo, la profesionalidad y el talento de los profesionales de la restauración en Canarias, una cita en la que, más allá de los premios, el sector de la gastronomía de las Islas vio reconocida su labor y creatividad al servicio del arte culinario, promoviendo el producto local y la excelencia en su servicio.

Galardonados

En una gala conducida por el periodista de TVE Roberto Herrera, bien secundado como secretario del jurado por el periodista y crítíco gastronómico Francisco Belín, este fue el reparto de los premios en las diez categorías. Mejor proyecto de Restauración 2023: El Ronqueo (C./ Alcalde José Ramirez Bethencourt, 14, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria); Mejor Tasca/ Gastrobar 2023: Camino al Jamonal (C./ Américo Vespucio, 11, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria); Mejor restaurante de hotel 2023: Kaori (Roque del Este, 1, Puerto del Carmen, Lanzarote); Mejor asador 2023: Char Fuegos y Brasas (C./ El Muelle, La Caleta, Adeje, Tenerife) y Asador Las Lilas (C./ Majoreras, Carrizal Gran Canaria); Mejor cocina extranjera 2023: II Bocconcino by Royal Hideaway (Avenida Virgen de Guadalupe, 21, Adeje, Tenerife); Mejor cocina española 2023: Bésame Mucho (Avenida de Rafael Puig Lluvina 3, Arona, Tenerife); Mejor cocina de reflexión canaria 2023: El Silbo Gomero (C./ Volcán Elena 9, Polígono Los Majuelos, San Cristóbal de La Laguna, Tenerife): Mejor servicio de sala 2023: Lajar de Bello (Carretera General La Camella TF-28, 35, Arona, Tenerife); Chef revelación 2023: Raúl Torres, del Restaurante Donde Mario (Carretera Provincial 199, Santa Úrsula Tenerife); Mejor chef de Canarias 2023: Álex Santana del Restaurante La Bodega de La Avenida (Avenida Alcalde José Ramérez Bethencourt 18, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria) y Mejor restaurante de Canarias 2023: Donaire (C./ Fernando López Arvelo 1, Adeje , Tenerife).

El consejero regional de Agricultura y Ganadería. Narvay Quintero, destacaba «el importante papel que desempeñan los profesionales de la restauración en la puesta en valor y visibilización de los productos agroalimentarios locales y en el reconocimiento del trabajo de las personas, muchas de ellas anónimas, que están detrás de esas producciones», subrayando que «son capaces de convertir unos productos únicos, singulares, frescos y saludables en auténticas experiencias de disfrute y contribuyen a impulsar nuestro sector primario».

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó el hecho de que «la gastronomía se ha convertido en un gran atractivo para quienes nos visitan y buscan a través del paladar y de los sabores vivir experiencias singulares». Asimismo, valoró que «las nuevas generaciones de chefs han sabido combinar tradición y vanguardia, sin perder la autenticidad de los sabores de la cocina canaria. Ese es el camino, cultivar nuestras singularidades» y que tienen en sus manos una parte de nuestra felicidad. Gracias por contribuir a despertar emociones», concluyó.

Reconocimientos especiales

Estos galardones recayeron en El Duende del Fuego (La Palma), por la dedicación del chef propietario, Pedro Hernández Castilla, quien busca con creatividad promover la cocina saludable, apta para personas con intolerancias alimentarias. Y en Robert Ng, de Venture Group, quien con su estilo empresarial, con formación interna del personal, representa un ejemplo de trabajo.