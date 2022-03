A falta de muy poco para la gala de los Premios Oscar, el próximo domingo 27 de marzo, algunos nombres y títulos nominados suenan ya con mucha fuerza. Hay tiempo para sorpresas hasta la entrega oficial de los galardones, pero compartimos por adelantado la lista de favoritos a obtener la estatuilla en algunas de las categorías, según las quinielas.

Mejor película

La categoría reina de la de la gala, y quizá también la más reñida. 'El poder del perro' es la película más nominada de esta edición y la que parece posicionarse mejor como ganadora, sin embargo, no está nada claro que la estatuilla vaya a caer en sus manos tan fácilmente. Suenan con fuerza otros títulos como ‘Belfast’, ‘El método Williams’ y ‘Coda’, que también cuentan con un gran apoyo por parte de la Academia.

Mejor dirección

Jane Campion se posiciona como clara favorita por su labor como directora de la película ‘El poder del perro’. Este año ya ha se ha hecho con la victoria en los Golden Globes y los Critics Choice Awards, y no parece que el Oscar se le vaya a escapar tampoco. En caso de ganar, la neozelandesa se convertiría en la tercera mujer en obtener este honor en toda la historia de los Oscar, obteniendo además su segunda estatuilla tras haber ganado el premio al Mejor Guión en 1994 por ‘El Piano’.

Mejor actor protagonista

Se dice que a la tercera va la vencida, y tres son precisamente las nominaciones que Will Smith acumula en esta categoría. A pesar de no haber ganado en ninguna de las dos ocasiones anteriores, el actor americano disfruta esta vez de un evidente favoritismo que le hace parecer imparable. Interpreta de manera brillante a Richard Williams, padre y mentor de las reconocidas tenistas Venus y Serena, en 'El método Williams'. El gran apoyo del público y el buen recibimiento de su trabajo por parte de la crítica parecen evidenciar el triunfo de Will Smith.

Mejor actriz protagonista

En este caso, los resultados no son tan evidentes. Muchos se inclinan en favor de Jessica Chastain y su gran actuación en ‘Los ojos de Tammy Faye’, mientras que otros apuestan por Penélope Cruz en ‘Madres Paralelas’. Lo que está claro es que el resto de las nominadas también pisan fuerte, y no es para menos, pues la lista de aspirantes a mejor actriz la completan nombres tan potentes como el de Nicole Kidman, Kristen Stewart y Olivia Colman.

Mejor actor secundario

Todo parece apuntar a que Troy Cotsur ganará de calle en esta categoría. Su emotiva interpretación de Frank en la película ‘Coda’ no solo conmueve al espectador, sino que también ofrece una brillante representación del colectivo de personas sordas que ya le ha llevado a obtener grandes reconocimientos este año, como el BAFTA, el Spirit al cine independiente, el premio Gotham o el del Sindicato de Actores.

Mejor actriz secundaria

La ganadora de esta categoría también parece estar muy clara. Ariana de Bose y su personaje de Anita en la nueva versión de ‘West Side Story’ convencen a público, crítica e incluso la actriz que interpretaba al personaje en la película original. Con este trabajo ya ha obtenido galardones en los BAFTA, los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores; así que se puede decir que la victoria de la actriz con este musical parece cantada.

Mejor película animada

La película de Disney ‘Encanto’, de Jared Bush, Charise Castro Smith y Byron Howard, se estrenó hace menos de un año a través de la plataforma digital Disney+, pero no le ha hecho falta más tiempo para convertirse en una de las más exitosas de la franquicia. Un Globo de Oro, un PGA y un BAFTA después, la pasión que ha despertado en el público y en la crítica hacen pensar que no tiene rival en la batalla por el Oscar. Parece que a este premio se le podría sumar también el de la Mejor Canción, gracias a la tierna ‘Dos oruguitas’ compuesta por Lin-Manuel Miranda y cantada por Sebastián Yatra.

Mejor guion

Un triunfo quizás no tan evidente como los anteriores, pero que parece que acabara siendo para Paul Thomas Anderson, por su libreto de ‘Licorice Pizza’. Fue el ganador del Bafta, pero se le escaparon el Globo de Oro, el Critics Choice y el premio del Sindicato de Guionistas. Parte como favorito, pero sin mucha ventaja, cualquier cosa podría suceder.