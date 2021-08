'El Escuadrón Suicida' llega a las salas de todo el mundo con la aprobación casi unánime por parte de la crítica especializada, un privilegio del que muy pocas películas del Universo Extendido DC habían podido disfrutar hasta la fecha. La cinta propone al espectador un desquiciado viaje lleno de sorpresas, vísceras y diversión que hizo que su rodaje fuera "como una fiesta de cumpleaños".

Así lo ha definido el actor Juan Diego Botto, quien interpreta en el filme a Silvio Luna, el dictador de una pequeño país insular llamado Corto Maltés ubicado en Hispanoamérica. Botto, uno de los antagonistas de la película, ha reconocido: "En Sudamérica, desgraciadamente, no tenemos que estrujarnos mucho las meninges para encontrar referentes de dictadores en los que poder inspirarnos".

Sobre cómo llegó a participar en el filme de James Gunn, Botto ha señalado que tras enviar una prueba que él mismo había grabado en casa, el estudio lo convocó a una audición en Los Ángeles con el director. Sin embargo, un día antes de volar a Estados Unidos, la compañía volvió a contactarle: "Me dijeron 'oye, que no hace falta que hagas la prueba, James Gunn la ha visto otra vez y el personaje es tuyo'", ha explicado el actor.

A partir de ahí, Botto se vio envuelto en un rodaje vertiginoso, lleno de sorpresas y en el que sintió en todo momento que el director de la película estaba creando algo auténtico. "Lo que sorprendía desde el principio era que Warner Bros. le ha dado total confianza a James Gunn, un cheque en blanco, desde que presentó el proyecto hasta la edición", ha señalado.

A nivel más personal, Botto ha explicado que también pudo ver el lado más humano del realizador a través de un singular gesto de empatía que el cineasta tuvo con él: "Coincidió que varios actores europeos estábamos allí durante el día de Acción de Gracias y, como evidentemente no teníamos nada que celebrar, nos invitó a su casa para que estuviéramos con su familia y que no estuviéramos solos cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo".

"Él es el tipo que tiene 300 millones de Warner para hacer una película y que se acuerda de que tres muchachos se van a quedar solos, ese es James Gunn", ha concluido Botto.

Junto a Juan Diego Botto, la película presenta un reparto formado por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi o David Dastmalchian entre otros muchos. 'El Escuadrón Suicida' llega a las salas este 6 de agosto.