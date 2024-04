Puigdemont regresará a Cataluña el día de la investidura aunque no sea el candidato

El expresident y candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, asegura que volverá a Cataluña para el debate de investidura sea o no candidato a la presidencia. Así lo ha afirmado en una entrevista en Rac 1, donde también ha confirmado que si no consigue una mayoría para volver a liderar el Govern de Generalitat, dejará el escaño y la política institucional. "En absoluto me veo como líder de la oposición", ha aseverado.