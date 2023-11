El rapero Josep Miquel Arenas, más conocido Valtònyc, ha acudido este martes a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y ha aceptado una condena de dos años de cárcel, con conformidad por las partes, por un delito de amenazas graves dirigida contra un determinado grupo de personas.

Se condenan los hechos ocurridos hace cinco años, en 2018, en un concierto en la localidad de Marinaleda donde gritó a su público: “Matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno”. También gritó: “Pone una puta bomba al fiscal de una vez”.

El rapero, que regresó a España el pasado octubre tras cinco años de exilio en Bélgica, reconoció los hechos, aseguró que se arrepentía y consideró que animar al público exhortando a "matar a un guardia civil" fue de "mal gusto", por lo que entiende que haya podido molestar. El rapero tras pedir disculpas aceptó la pena de dos años de prisión más el pago de las costas, aunque no irá a la cárcel, según ha dicho el juez después de que el propio acusado se lo preguntara antes de aceptar la condena. Su defensa ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena y la Fiscalía y acusación particular, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, no se han opuesto pero formalmente será el tribunal el que tenga que resolver su ingreso en prisión.

Valtònyc acudió a los juzgados de Sevilla acusado de un delito de provocación para cometer atentado o, alternativamente, delito de amenazas con la agravante de reincidencia, por lo que la Fiscalía pedía cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros.

A la petición de la Fiscalía se adhirió la acusación particular que ejerce la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que presentó primero una denuncia por un presunto delito de odio.

El concierto donde Valtònyc proclamó las consignas por las que ha sido juzgado se celebró el 31 de marzo de 2018. En ese momento ya había sido condenado por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en las letras de sus canciones. Eso ocurrió el 22 de febrero de 2017 y el 23 de mayo de 2018, un día antes de su ingreso en prisión, huyó a Bélgica.

El rapero ha estado cinco años huido en Bélgica y fue el pasado 29 de octubre cuando regresó a Palma, con ayuda del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, con quien compartió exilio. Lo hizo tras haber prescrito la condena de tres y medio de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional. Durante este tiempo la justicia española intentó sin éxito su extradición. Los tribunales belgas defendieron en 2021 que sus canciones estaban amparadas por la libertad de expresión y después en 2022, el Tribunal de Apelación de Gante rechazó de nuevo la extradición al considerar que