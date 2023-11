Miles de personas han acudido por quinto día consecutivo a la sede del PSOE en Madrid, en la calle de Ferraz, para protestar contra la ley de amnistía que el PSOE ha acordado con ERC y que ultima con Junts para lograr la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La concentración ha comenzado con antelación y con público redoblado. La Policía Nacional ha doblado su despliegue: unos 160 agentes en hasta ocho grupos de antidisturbios para contener a una multitud que protesta contra los acuerdos de investidura. La tensión que se siente en la zona es aún superior a la que se daba este lunes, cuando los antidisturbios tuvieron que cargar para disolver el escrache, por lo que la policía ha ampliado el perímetro de seguridad previendo nuevos incidentes en torno a un edifico que está cerrado a cal y canto.

Los manifestantes corean vivas a España con consignas como "No nos engañan Cataluña es España", "Esa lechera a la frontera", "Puigdemont a prisión", "España unida jamás será vencida" y "Sánchez muérete, policía únete", todo ello junto a una pancarta que reza "España no paga a traidores, amnistía no".

Una parte de los manifestantes, sobre las 20.00 horas, se ha escindido de la concentración principal y se ha dirigido hacia el Congreso de los Diputados, que ha sido blindado por la policía.

El líder de Desokupa -empresa especializada en desalojos a la fuerza de pisos ocupados-, el ultraderechista Dani Esteve, se ha unido a la concentración de protesta, en la que participan miembros de Vox y de otros grupos de extrema derecha.