"Sin normalizar las relaciones con el nacionalismo catalán, desde la discrepancia, no vamos a poder mejorar el bienestar de los catalanes". Así lo ha afirmado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Catalunya celebrado este miércoles en el Hotel Palace de Barcelona, donde también ha admitido contactos "no directos, ni personales", pero sí "indirectos", con el expresident Carles Puigdemont, a quien ha agradecido que no mienta. "Hay otros que mienten mucho, Puigdemont todo el mundo sabe lo que pide", ha argumentado, pero ha dejado claro que no está "en absoluto de acuerdo con sus planteamientos".

Preguntado por si le conoce y si le respeta, el líder de los populares ha salido al paso afirmando que él "respeta a todos los ciudadanos del país", aunque ha recordado que Puigdemont tienen "asuntos pendientes" con la justicia que debería resolver. Las declaraciones de Feijóo sorprenden por el momento, en plenas negociaciones de Pedro Sánchez con Junts para ser reelegido presidente del Gobierno, y porque llegan pocos meses después de la polvareda que levantó -también dentro de su propio partido- el hecho de que decidiera incluir a la posconvergencia en la ronda de contactos para su investidura, que resultó fallida. Justamente, el presidente del PP Catalán, Alejandro Fernández, que en su momento ya criticó la posición de Feijóo con Junts, ha desacreditado de nuevo la estrategia de normalización de relaciones con el independentismo por parte de líder de su partido, en un críptico mensaje en las redes sociales. Supongo que algo hay de cierto en aquello de que "la cara es el espejo del alma"... pic.twitter.com/tTOvZv3gIp — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) 25 de octubre de 2023 En la dirección nacional, que evitan hacer reproches públicos, han recibido con malestar las palabras de Fernández. Recalcan que el discurso de este miércoles era “muy importante” para Feijóo, en plena recta final de la investidura de Sánchez. "Es un nivel de deslealtad tremendo", asegura un dirigente de la cúpula conservadora, reconociendo que en los últimos días, al menos en el terreno público, se había rebajado la tensión. "Está nervioso, pero esto es perder los papeles", asegura otro dirigente nacional. La sensación es ya clara: el actual líder del PP catalán vuelve a poner en entredicho a Feijóo y deja a intuir que está decidido a dar la batalla en el próximo congreso. Génova ya ha puesto fecha a tres de los cuatro congresos pendientes, aunque el más delicado es el catalán, informa Paloma Esteban. Justamente, sobre la situación interna del partido, el líder conversador ha evitado esclarecer durante la conferencia cuándo se celebrará el congreso que debe renovar la dirección del PP catalán, aunque ha reconocido que es una "tarea pendiente" y que su objetivo es "mejorar los resultados" del partido en Catalunya. Tampoco ha querido señalar a ningún posible candidato, a pesar de reconocer que está "contento" con los resultados obtenidos en las elecciones municipales en Badalona, Castelldefels y Barcelona. Entre los asistentes a la conferencia había las principales espadas del partido, y nombres que han sonado como candidatos a presidir el PPC, como Dani Sirera, Manu Reyes y Dolors Montserrat, así como también Xavier García Albiol y Nacho Martín Blanco. El actual líder, Alejandro Fernández, ha asistido solo al inicio del acto, pero después se ha ausentado para acudir a la sesión de control parlamentaria al Govern y al president. La felicitación de Rufián Pero más allá de la polémica, en la conferencia, Feijóo no se ha referido solo a las relaciones con Junts, sino que también ha asegurado que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le felicitó por su discurso de investidura en el Congreso, aunque diera portazo a los populares y declinara un encuentro. Durante los días previos a la investidura, los populares evitaron publicitar los contactos con Junts, no informando de ello ni antes ni después de los encuentros, a diferencia de lo que sí hicieron con otros partidos como UPN o Coalición Canaria, o hasta con el diputado del PNV Aitor Esteban, aunque sí escondieron la cita con Andoni Otruzar, presidente del partido, que después filtraron los nacionalistas vascos. Una "revolución de la verdad" Por otro lado, el líder de los populares ha prometido una "revolución de la verdad" y también volver a situar Catalunya como "motor de la economía" española, algo que considera que se ha perdido con el 'procés'. Feijóo ha querido apelar a los votantes de Junts, recordando que sus planteamientos económicos "nada tiene que ver" con los de Sumar y ha asegurado que con el PP tienen "mucha más coincidencia". Todo ello al día siguiente de la presentación del acuerdo entre Sánchez y Yolanda Díaz. Un pacto que Feijóo ha tachado de "mucho ruido y pocas concreciones" y ha recordado que no tiene ninguna posibilidad de prosperar sin el voto de los "directores de la orquesta", es decir, de los partidos independentistas. Así, sobre la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía, ha asegurado que es "ilegal" y que se trata solo de una "transacción", no de una "reconciliación" para Catalunya. En la mesa presidencial de la sala, junto con los principales líderes del PP catalán y representantes económicos, también estaba el expresident de la Generalitat José Montilla, una de las primeras voces socialistas en pronunciarse a favor de esta ley de exoneración para los líderes del 'procés'. Aun sobre las negociaciones de investidura, Feijóo se ha pronunciado sobre la consulta del Consell de la República, que este martes pidió bloquear la investidura de Sánchez. "Se habla mucho de derecho a decidir. No sé si ahora vale, pero si valiera, ahora empezaríamos a preparar elecciones", ha espetado, tachando el resultado de "contundente", a pesar de solo conseguir un 4,45% de participación en la urna digital de la entidad.