Podemos reconoce la "tragedia" sufrida por la izquierda este 28M, pero culpa directamente al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusan de falta de valentía a la hora de gobernar y de impulsar "medidas que se quedan cortas". Es el primer análisis del partido que ha ofrecido este lunes su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, después de largas horas de silencio tras relegar las valoraciones de la noche electoral a la dirección madrileña, que dio cuenta de su fracaso tras quedar sin representación tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento.

Podemos ha perdido la inmensa mayoría de su poder territorial, pasando de 47 diputados autonómicos a 14 y perdiendo todos sus gobiernos autonómicos salvo Navarra. Un fracaso que Echenique ha querido extender a toda la izquierda. "Los resultados son malos sin paliativos y el resultado del conjunto del bloque progresista en general es una tragedia", ha considerado, en declaraciones a TVE.

Echenique ha admitido que "estamos tristes", y ha culpado del fiasco directamente al ala socialista del Gobierno: "Si el conjunto de bloque progresista hubiera tenido más valentía a la hora de ampliar derechos (...) seguramente no habríamos llegado a este punto". En este sentido, ha asegurado que las medidas del Gobierno de coalición "no solucionan los problemas". El dirigente ha advertido de que Podemos y PSOE son partidos con "intereses distintos y programas distintos, eso no se puede evitar", ha comenzado. "Lo que se puede evitar es no tomar medidas que no solucionan los problemas estructurales, tomar medidas que se quedan cortas".

En este punto, ha señalado que "al conjunto de nuestro bloque le ha faltado empuje y valentía a la hora de gobernar". "Pensamos que eso puede ser una de las causas que también asumimos en primera persona (...). Después de los resultados que hemos visto, es evidente que la responsabilidad es también nuestra".

"En nuestro caso el resultado es evidente que es muy malo y a partir de ahí tenemos que trabajar con humildad, no vamos a dejar de pelear", ha advertido el diputado, que ha considerado que lo sucedido se debe a una "tendencia electoral" que tratarán de frenar de aquí a las elecciones generales. "El golpe ha sido duro pero a partir de ya nos podemos a trabajar para revertir la situación y recuperar la confianza de la ciudadanía y podamos cambiar la tendencia electoral".