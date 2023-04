El espacio a la izquierda del PSOE se divide en 14 marcas en las elecciones autonómicas | Mapa.

Es ya costumbre en la última década, a las puertas de unas elecciones autonómicas, que los votantes (o curiosos) intenten desenmarañar las marcas electorales que se presentan a la izquierda del PSOE. Este año, con los comicios del 28-M a la vuelta de la esquina, hay que volver a hacerlo. Incluso, resulta más indispensable que nunca para entender lo que ocurra en un futuro con Yolanda Díaz. La vicepresidenta no se presenta a los comicios autonómico -tampoco Sumar, su proyecto-, pero sí la docena de partidos que quiere unir de cara a las elecciones generales, aunque se presentan desgajados en 15 papeletas autonómicas diferentes para poder votarlos en 12 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La casuística es muy variada y para el gusto de todos. En 9 de las 12 autonomías Podemos e IU han llegado a acuerdos de coalición, muchos más que en 2019, aunque en cada una con compañeros de viaje diferentes; en otras, los de Ione Belarra y Alberto Garzón no han sido capaces de ponerse de acuerdo; hay territorios donde partidos regionalistas aliados de Díaz competirán contra los morados; y otros (los que menos, eso sí) donde se han dado extrañas amistades.

Podemos e IU se presentan en todas las comunidades, pero en varias de ellas tendrá una dura competencia en aquellos que también han arropado a la líder de Sumar en los últimos meses: Más Madrid (Comunidad de Madrid), Compromís (Comunitat Valenciana), Proyecto Drago (Canarias) o la Chunta Aragonesista (Aragón). La falta de unidad será un trabajo extra para el votante a la hora de elegir papeleta, pero, sobre todo, para la vicepresidenta segunda que tendrá que decidir dónde hacer campaña electoral y cómo lograr un acuerdo posterior a la batalla en las urnas.

Aragón

Aragón se resiste a cualquier acuerdo. Desde la irrupción de Podemos, este territorio ha dado a luz pocos pactos entre las formaciones de izquierdas y así seguirá. De las 12 comunidades autónomas que instalarán las urnas el 28M es la única en la que habrá tres papeletas distintas de tres partidos llamados a formar parte en los próximos meses de Sumar: Podemos, IU y la Chunta Aragonesista. Al contrario que los morados, representantes de esta última formación acudieron el pasado 2 de abril al anuncio de la candidatura de Díaz.

Asturias

El segundo territorio en el que nunca se ha dado un acuerdo entre Podemos e IU es Asturias. Este año seguirá así. Cada formación presentará sus propias papeletas, aunque con un pequeño detalle. Los de Garzón han sellado un acuerdo con Más Asturies, la rama territorial del partido liderado por Íñigo Errejón, Más País. Una tercera opción será Equo, que concurrirá en solitario. A esto se suma los problemas internos de Podemos después de que hayan abierto un proceso para expulsar a su candidata, Covadonga Tomé, elegida en primarias.

Canarias

En Canarias sí que ha habido acuerdo. O, mejor dicho, acuerdos. En plural. Por un lado, la coalición Drago Verdes Canarias, formada por Proyecto Drago, el partido del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, Equo y Los Verdes. Por otro, Unidas Sí Podemos, donde se han aliado Podemos, IU y Sí se puede. La división del voto podría hacer naufragar la mayoría progresista que actualmente sostiene al Gobierno insular.

Cantabria

Cantabria es una de esas comunidades autónomas en las que en 2019 fue imposible el acuerdo, pero que ahora pasa a incrementar la cifra de territorios pactados entre Podemos e IU. No obstante, la unidad no será total con Verdes Equo presentando una candidatura en solitario. Es uno de los territorios en los que la coalición más deberá esforzarse después de que en los anteriores comicios no obtuvieran representación.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha será uno de los territorios donde los votantes lo tengan más fácil a la hora de escoger papeleta el domingo 28 de mayo ya que la unidad es completa. En la misma lista concurrirán Podemos, IU, Equo y Alianza Verde tras un acuerdo cerrado en febrero. Fuera del pacto se quedó Más País, aunque la formación decidió no presentarse a las autonómicas en una lista propia. Al igual que en Cantabria, los morados no obtuvieron ningún escaño en las Cortes en 2019.

Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana es donde se disputará una de las grandes batallas en el espacio a la izquierda del PSOE. En una lista estará Compromís, con Joan Baldoví, muy cercano a Díaz, como candidato a la Generalitat. En frente tendrá al actual vicepresidente de la Generalitat, Héctor Illueca, como cabeza de lista de Unides Podem-Esquerra Unida. Este territorio será uno de los más complicados para la líder de Sumar si pretende hacer campaña, pero en juego estará la reedición del pacto del Botànic.

Extremadura

Al igual que en Castilla-La Mancha, la papeleta Unidas por Extremadura será la única a la izquierda del PSOE que esté bajo el paraguas de la vicepresidenta segunda y aunará a Podemos, IU y Alianza Verde. Pese a que en 2019 se presentaron con Verdes Equo, esta formación fue expulsada hace meses de la coalición. La mayoría absoluta del socialista Guillermo Fernández Vara hizo innecesarios los cuatro escaños que obtuvieron en 2019.

Islas Baleares

Las Islas Baleares, como Canarias, es un territorio en el que también habrá batalla electoral. Podemos e IU se presentarán a las elecciones bajo la marca Unidos Podem y en frente tendrán a Més per Mallorca, una formación regionalista que Díaz quiere que forme parte de Sumar de cara a los comicios nacionales de final de año. Esta batalla ya se dio anteriormente, pero ahora adquiere importancia con la vicepresidenta segunda intentando atraer a Més a su proyecto.

Madrid

Otro de los territorios más complejos será la Comunidad de Madrid. Por la importancia y el peso que tiene una victoria en este territorio y por la pugna (la principal) que tendrá lugar entre Unidas Podemos, la papeleta de Podemos e IU, y Más Madrid. La líder de esta formación, Mónica García, que flanqueó a Díaz en su acto de lanzamiento, descartó desde el principio un acuerdo con los morados, dificultando que la vicepresidenta segunda haga campaña en la capital del país.

Navarra

Navarra será ejemplo de unidad. Mientras que en 2019 los votantes tuvieron que elegir entre tres papeletas (Podemos, IU y Equo), este 2023 ha reinado el acuerdo. La coalición Contigo Navarra agrupa a Podemos, IU, Equo, Alianza Verde y Batzarre, una formación con la que líder de Sumar también ha tendido puentes en los últimos años.

La Rioja

La única comunidad autónoma en la que aún no se sabe que ocurrirá es La Rioja. Después de que Podemos e IU acudieran juntos a las elecciones de 2019 y a los meses rompieras, ambas formaciones llevan desde finales de 2022 inmersos en una negociación que, por el momento, no ha dado sus frutos. El tiempo se les acabas. Este viernes, a media noche, la Junta Electoral cerrará el plazo para registrar coaliciones. Ambas formaciones aseguran que exprimirán el plazo hasta el final. Dependiendo del resultado, La Rioja podrá ser la décima comunidad en la que se llegue a un pacto o la tercera en la que reine la desunión.

Ceuta y Melilla

Completando el mapa de las elecciones del 28M, en las dos ciudades autónomas, Podemos se presentará en solitario. En frente tendrá a dos actores políticos con los que la vicepresidenta segunda lleva meses tendiendo puentes y a los que también ha llamado a aliarse con Sumar de cara a las elecciones generales: Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, en Ceuta, y Coalición por Melilla. Sin embargo, estos enfrentamientos son de menor calado dada la escasa implantación de los morados en las dos ciudades autónomas.