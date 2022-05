Con este Gobierno no hay espacio para la actuación ilegal de servicios del Estado.



No hay espacio para el uso indigno de las instituciones públicas 👉🏽 como vimos hace 4 años.



No hay espacio para intentar cubrir la vergüenza de la corrupción 👉🏽 como sí se dio con el PP. pic.twitter.com/IvrJDJSBfH