ERC reaccionó airada este miércoles porque la enmienda que habían pactado los socios de la coalición de gobierno para poder investigar los crímenes del franquismo era, a su juicio, "humo". Y el Ejecutivo reconoce, en cierta medida, que eso es así. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, admitió este jueves que, cuando entre en vigor la nueva ley de memoria democrática, "no cambia" la situación vigente, porque ratifica la ley de amnistía de 1977 y porque una norma que no tiene carácter orgánico no puede tocar la legislación penal, ni tampoco puede funcionar de manera retroactiva. Los cambios pactados por tanto por socialistas y morados, expuso, simplemente ponen "en valor" tanto la ley de 1977 como los tratados internacionales.

La viabilidad de la nueva ley de memoria democrática está ahora mismo en el aire porque no cuenta con los apoyos suficientes. Los republicanos, principal socio del Ejecutivo, rechazan la redacción del proyecto —que tenía casi lista Carmen Calvo cuando salió del Gobierno y que retomó Bolaños como ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática— y consideran insuficientes las incorporaciones que PSOE y Unidas Podemos propusieron este miércoles en el Congreso.

En concreto, una de sus 30 enmiendas, la que especifica que "todas las leyes del Estado español", incluida la ley 46/1977, de amnistía, "se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Parecía así abrirse paso la posibilidad de que se pudieran juzgar los crímenes del régimen, algo que no ha sido posible desde la Transición, porque todas las demandas se han estrellado contra el muro de la ley de amnistía, que el Gobierno de Adolfo Suárez sacó adelante en octubre de 1977 con amplísimo respaldo y que pretendió la reconciliación entre españoles: permitió la salida a la calle de los presos políticos del franquismo, pero también facilitó que no se juzgara a los represores de la dictadura.

Bolaños aseguró en 'Más de uno', en Onda Cero, que con el cambio que proponen PSOE y Unidas Podemos se "ratifica la vigencia de la ley de amnistía", y "en absoluto" se deroga, como quiere ERC. "Lo que hemos hecho, simple y llanamente, como es un tema que se trata en la ley, es poner en valor tanto la ley de amnistía y los tratados internacionales. Cuando entre en vigor la ley [de memoria], la situación jurídica en esta materia será la misma que tenemos desde 2002, cuando España ratifica el Estatuto de Roma y lo incorpora al Código Penal en 2003. Desde ese momento, ya se aplican la ley de amnistía y los tratados internacionales", defendió el ministro en la radio.