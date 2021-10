El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal ha señalado a los cofundadores de Podemos Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa como receptores de los fondos que habrían llegado a la formación 'morada' desde Cuba y Venezuela, al tiempo que ha aportado un listado de testigos que podrían respaldar sus acusaciones, en el marco de la declaración que ha prestado este miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón.

Carvajal ha declarado durante más de una hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 en una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que el magistrado reabrió la semana pasada, precisamente, a raíz de las aportaciones efectuadas por el militar venezolano, tanto de viva voz en su primera declaración del 20 de septiembre como a través de los documentos que ha ido entregando a García-Castellón en este tiempo para dar soporte documental a sus palabras.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Carvajal ha descrito la operativa mediante la cual el dinero procedente de Cuba y Venezuela habría llenado las arcas 'moradas' y ha señalado a Monedero y a Bescansa como receptores del mismo. Además, entre las personas que ha mencionado se encuentran Ariel Jerez y Jorge Lago.

En un escrito aportado al magistrado como parte de ese bloque documental, 'El Pollo' ya indicó que Monedero habría recogido en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros que habrían salido de la Embajada de Cuba en Venezuela.

En otra tanda de archivos enviada a la Audiencia Nacional, Carvajal proporcionó dos órdenes de pago, entre ellas una que habría girado Nicolás Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares (122.000 euros) a Bescansa, Jerez y Lago por el encargo que les habría hecho el Gobierno venezolano para idear el "diseño político comunicacional" del 'stand' de la petrolera estatal PDVSA en el XXI Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.

La otra orden de pago, según pudo saber Europa Press, la habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares (5,7 millones de euros) a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para "propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano". En este documento, que fue revelado en 2016 por distintos, se citaría expresamente a Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge y Monedero como "destacados profesores" a los que definiría como "aliados naturales de la revolución bolivariana".

Lista de testigos

Este miércoles el general bolivariano no ha hecho nuevas aportaciones documentales, pero sí ha apuntado al juez una lista de testigos que, conforme ha sostenido, podrían confirmar todas las afirmaciones que ha venido realizando y que, previsiblemente, serán citados en calidad de testigos protegidos, de acuerdo con las citadas fuentes.

Por su parte, la abogada de 'El Pollo', María Dolores de Argüelles, ha explicado en declaraciones a la prensa al término de la comparecencia de Carvajal que su cliente continúa como testigo en la presente causa, si bien ha rehusado dar detalles sobre lo que ha contado, amparándose en que las pesquisas están bajo secreto.

En el tiempo transcurrido entre testifical y testifical, Carvajal ha entregado al juzgado una tercera tanda documental relativa a supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA.

Fuentes conocedoras de la declaración de Carvajal han precisado que este 27 de octubre se ha ceñido a lo que ya había revelado a García-Castellón en estas últimas semanas, sin desvelar nuevos hechos.

Extradición paralizada

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar de Chávez y Maduro está en poder de las autoridades españolas desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza".

Su captura, después de estar casi dos años prófugo, reactivó el proceso de extradición. Entonces, Carvajal anunció su voluntad de iniciar un "proceso de colaboración" con la Justicia española que se ha materializado en sus dos comparecencias judiciales y en dichos documentos.

La Sala de lo Penal de la AN acordó el pasado jueves hacer efectiva de una vez por todas la extradición de 'El Pollo' a la potencia americana, después de que el Ministerio de Interior confirmara que le deniega el asilo que pidió en 2019. Sin embargo, apenas 24 horas después, la misma Sala volvió a detener la entrega a Washington para cumplimentar un trámite formal pendiente.

La defensa de Carvajal ha presentado dos recursos, un último de revisión ante la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska y otro ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN, saltando ya a la vía judicial para pelear el asilo.

La abogada de 'El Pollo' ha defendido este miércoles que hasta que no haya una decisión firme sobre la petición de protección internacional no puede ser puesto a disposición de las autoridades estadounidenses.

En este sentido, ha subrayado que "hay una directiva europea que establece que tiene que ser una resolución de un juzgado", por lo que --ha expuesto-- el 'no' del Ministerio Interior no permitiría seguir adelante con la extradición.

De Argüelles ha insistido en que este punto es de obligado cumplimiento, recalcando que hay jurisprudencia al respecto. "Hay una sentencia de 2020 que pone una sanción a Hungría por no cumplir y dejar a una persona en su territorio mientras esta pendiente la resolución de ese recurso", ha dicho.

"Siempre dijo que quería colaborar"

En este contexto, ha rechazado que su representado esté desplegando una estrategia dilatoria, como le reprochó la Sala de lo Penal. "No es que no haya querido, es que no ha podido. Él siempre dijo que quería colaborar", ha aseverado la letrada.

Así las cosas, ha relatado que, tras su detención "nada más llegar" a España, 'El Pollo' mostró una actitud colaborativa. "Presenta una solicitud para colaborar, cambia de abogados, unos dicen que sí, otros que no, y le dejan en libertad porque no se concede la extradición", ha continuado.

Fue entonces, cuando Carvajal se encontraba "programando su vida y tenía tiempo de sobra" para concretar el ofrecimiento a la Justicia española, cuando le volvieron a detener. "Dicen que no ha querido colaborar, pero no ha podido. ¿Cómo con una orden de búsqueda en un juzgado se va a ir a declarar a otro?", ha planteado la abogada.

Del Supremo al Constitucional

'El Pollo' también había acudido a Tribunal Supremo (TS) para frenar su extradición, pero esa vía quedó cerrada el martes después de que desestimara el recurso que el militar venezolano había presentado contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020 por el que se aprobó su entrega.

Fuentes de la defensa han avanzado que, tras la negativa del TS, sopesan acudir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo, si bien no se podrá formular hasta conocer la sentencia del Supremo, que se notificará en los próximos días.

En su impugnación en el TS, Carvajal negaba cualquier implicación en los hechos que le imputa el Departamento de Justicia, según el cual formó parte del Cártel de los Soles, una organización criminal supuestamente integrada por cargos 'chavistas' que, con la ayuda de la guerrilla colombiana de las FARC y otros grupos armados, se dedicaría al tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Advertía además de que, si finalmente es extraditado, podría ser sometido a "tortura" para obtener información sobre el Gobierno venezolano porque Estados Unidos le sitúa "erróneamente" en el "entorno cercano" de Chávez y Maduro.