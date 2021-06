La Comunidad de Madrid ha trasladado este miércoles su oposición a las propuestas de restricción por la pandemia de la covid-19 planteadas por el Ministerio de Sanidad en el seno de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ha advertido que continuará aplicando la normativa regional, han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han analizado este miércoles la nueva hoja de ruta de cara para la nueva normalidad en la que se establece, entre otras cuestiones, cerrar los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa, a la 1.00 horas y prohibir fumar en espacios al aire libre siempre y cuando no se mantengan los dos metros de distancia.

Durante la reunión para debatir estas medidas, la Comunidad de Madrid ha votado en contra a las propuestas del departamento de Carolina Darias al considerar que son "inoportunas" teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica, con la incidencia acumulada a 14 días en 165,47 casos por cada 100.000 habitantes, y el avance en la vacunación en la región, con casi el 18,4% de la población inmunizada. La Comunidad de Madrid también ha justificado este voto en contra --al que se han unido también los de País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia-- en el hecho de que cada gobierno regional ha desarrollado su propia normativa tras el fin del estado de alarma.

De este modo, el Gobierno regional ha subrayado que seguirá aplicando las medidas contempladas en la normativa autonómica regional. El consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha considerado que las propuestas del Ministerio supondrán un "retroceso" en algunas de las que ya se están aplicando para luchar contra la pandemia y ha criticado que se quiera volver a un sistema de semáforos, del que asegura que ha demostrado "que no ha tenido eficacia". "Estamos en absoluto desacuerdo, no entendemos por qué el Ministerio, después de tantos meses de falda de liderazgo, solo aparece cuando la situación epidemiológica y asistencial empieza a ir bien. Es algo que nos obligaría a cambiar toda la ordenanza, toda la legislación autonómica", ha señalado a los medios de comunicación.

En concreto, uno de los temas que se aborda en ese borrador es el ocio nocturno y su posible apertura hasta las 02.00 horas. Sin embargo, el consejero ha explicado que con su planteamiento ahora mismo sería "implanteable cualquier tipo de decisión sobre el ocio nocturno", algo que no comparten. La Comunidad de Madrid se ha reunido ya con este sector y apuesta por llevar a cabo un plan para hacer una "desescalada de manera paulatina con medidas controladas" para que esta actividad sea "segura" y si la situación epidemiológica es favorable. "A día de hoy si ese documento se aprobase en el Consejo Interterritorial no se podría tomar ninguna decisión con la incidencia acumulada que tenemos ahora, algo que sabemos que no ha funcionado, que solo la incidencia acumulada sea el indicador para tomar decisiones", ha aseverado.

Vacunación por franjas de edad

Durante la reunión, además, la Comunidad se ha sumado a Andalucía a la hora de pedir al Ministerio que aclare qué criterios técnicos que le llevan a limitar las distintas vacunas contra la covid-19 por franjas de edad, cuando todas las vacunas están indicadas para todas las edades según la ficha técnica de las farmacéuticas y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

Escudero ha criticado este miércoles que la Comisión de Salud Pública, "sin contar con ningún criterio técnico ni científico", haya decidido aplicar las vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) y Janssen al grupo de 40 a 49 años, una vez se haya completado la vacunación contra la covid-19 de los mayores de 50 años. El gobierno madrileño se suma así al andaluz en su argumentación en este sentido, al defender que las vacunas son para todas las edades. "No hay nadie que nos lo impida desde el punto de vista científico, ni siquiera la Agencia Europea del Medicamento ni el propio prospecto", ha señalado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

"Los prospectos y los informes científicos dicen claramente cuál es la indicación específica para cada vacuna y no tenemos por qué evaluarlas dentro del CISNS, que es un órgano político, si viene ya con los criterios científicos a la hora de ponerla", luego "voy a poner en solfa el tema de que la de Janssen se ponga de 40 a 49 y por qué no de 30 a 40, cuando no hay nadie que nos lo impide desde el punto de vista científico, ni siquiera la EMA ni el propio prospecto". "Es el mismo posicionamiento que tuvimos con AstraZeneca", ha incidido.