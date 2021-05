La campaña del 4-M, la más bronca y atípica que se recuerda, ya ha acabado, pero no la conflictividad y el choque entre los partidos. Este lunes, 3 de mayo, jornada de reflexión, el PSOE llevó a Isabel Díaz Ayuso a la Junta Electoral Provincial por el uso “partidista” de los fastos oficiales del Dos de Mayo.

En un escrito de 22 páginas, los socialistas reclaman a la JEP que abra expediente sancionador contra la presidenta regional por “infracción reiterada y grave” del artículo 50.2 de la ley electoral, que por “reincidencia y desobediencia a las administraciones electorales” concluya “con la mayor sanción posible”. Ese artículo 50.2 de la LOREG es el que exige neutralidad a los poderes públicos en todo el proceso electoral.

El fundamento principal del recurso del PSOE es que Ayuso uso una y otra vez la palabra “libertad” en su discurso institucional, ‘leitmotiv’ de su propio mensaje de campaña. Subraya que la libertad por la que luchó el pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808, y que se plasmó en la Constitución de 1812, debe ser la “libertad de todos, y no solo la de sus gobernantes para sentirse por encima de la ley”. La libertad no es “hacer lo que se quiera”, sino que ha de estar cimentada en la “legalidad”, prosigue, por lo que no cabe la “utilización partidista”.

Vulneración de la objetividad

El escrito recalca que el Dos de Mayo se llevaron a cabo “diferentes actos institucionales, organizados y financiados única y exclusivamente por la Comunidad de Madrid, en los que se ha evidenciado una manifiesta, clara y reiterada vulneración de los principios de objetividad, neutralidad e igualdad de armas” por parte de Ayuso y de la Dirección General de Medios del Ejecutivo autonómico. Una actitud “en clara desobediencia” al acuerdo conocido la semana pasada de la Junta Electoral Central -y que decidía la apertura de expediente contra la presidenta madrileña-, y que para el PSOE es el “corolario a la utilización sistemática de las instituciones y medios públicos”.

Para los socialistas, esa “utilización intencionada y consciente de los lemas de campaña utilizados por el PP y su candidata en los actos institucionales” organizados por el Gobierno regional, tiene su origen en el mismo momento en que ella decidió disolver la Asamblea y convocar las elecciones del 4-M, porque desde el principio insistió en que lo que estaba en juego era la “libertad”. Ya aquel 10 de marzo, recuerdan, la líder popular planteó la batalla en las urnas como una disyuntiva entre “socialismo o libertad”.