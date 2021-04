El exportavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas, Toni Cantó, cuya candidatura a las elecciones de la comunidad de Madrid del 4 de mayo en la lista del PP ha sido anulada por un juzgado, ha asegurado que se dejará "hasta el último aliento" en favor de la libertad.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Madrid ha anulado las candidaturas de Cantó y del exalcalde de Toledo Agustín Conde en la lista que encabeza Isabel Díaz Ayuso al considerarlos inelegibles por haberse empadronado en la Comunidad de Madrid después del cierre del censo electoral

El PP madrileño ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la anulación de las candidaturas, decidida por el juzgado al estimar un recuro del PSOE.

El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M



Ahora trata de excluirme de la lista de @IdiazAyuso



Mi compromiso es por la libertad.



Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento.



Ahora más que nunca.



Socialismo o Libertad. https://t.co/VoW7d3SRPm — Toni Cantó (@Tonicanto1) 11 de abril de 2021

"Mi compromiso es por la libertad", ha escrito Cantó en Twitter, donde ha recordado que "el PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M", en referencia al recurso presentado en su día contra la convocatoria de la elecciones, y añade: "ahora trata de excluirme de la lista de @IdiazAyuso".

El también actor señala que "esté en la lista o no" se dejará "hasta el último aliento".

"Ahora más que nunca. Socialismo o libertad", concluye.

"La libertad no es saltarse la ley"

Por su parte, la coordinadora de la campaña electoral del PSOE en Madrid, Mónica Carazo, ha asegurado que la sentencia que anula la candidatura de Toni Cantó y Agustín Conde en la lista de Isabel Díaz Ayuso acredita que "una vez más" el PP ha intentado "hacer trampas" y que la libertad "no es saltarse la democracia ni la ley".

"El Partido Popular ha intentado presentar una lista para las elecciones del 4 de mayo que no se ajusta a la legalidad, porque no puede ser candidato alguien que no puede votar, y ante eso no hay recurso que valga", ha señalado Carazo en unas declaraciones publicadas por el partido en sus redes sociales.

Para la coordinadora de la campaña electoral de Ángel Gabilondo, esta sentencia no sólo obliga a excluir a Cantó y Conde de la lista electoral, sino que acredita "una vez más" que el PP "miente sistemáticamente".

"Mienten en los datos de la pandemia y mienten en la candidatura. Su nuevo lema electoral debería ser 'mentira o libertad' porque habría que recordarles que libertad no es saltarse la democracia ni la ley", ha apostillado Carazo.