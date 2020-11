Terradellas, en 2018: "Son necesarios 100 muertos para lograr la independencia"

El exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas dijo en 2018, en una conversación con el exdirigente de ERC Xavier Vendrell, que hubiesen sido necesarias un centenar de muertes para lograr la independencia tras el 1-O, y en referencia al expresidente Carles Puigdemont dijo: "El presidente se cagó el otro día, dice, 'no quiero ser responsable de que nos maten a gente', y no quiere ser responsable ni de que te defiendan como si fueras una urna, pero necesitas 100 muertos".

La transcripción de la conversación intervenida, consultada por Europa Press, consta en un informe de la Guardia Civil recogido en el sumario de la causa que dirige el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona por el presunto desvío de fondos públicos al independentismo.

En la conversación, ambos dudaron de la viabilidad del supuesto ofrecimiento de 10.000 soldados rusos para defender una eventual republica catalana, y Terradellas afirmó: "Le metes un millón de personas a la plaza Sant Jaume, un millón de personas en Plaza Sant Jaume quiere decir que desde Plaza Catalunya hasta Colón está lleno. Tendrán que matar para entrar...".

A su comentario, Vendrell replicó: "Se nos pasó el arroz, no hubo cojones...", ante lo que Terradellas augura un cambio de alianzas internacionales que puedan facilitar los intereses del independentismo.

"La coyuntura mundial te volverá a dar la oportunidad. Europa cae, caerá a plomo", pronosticó el también fundador de la fundación Igman y presidente de la fundación Catmon Víctor Terradellas.

De esta conversación, la Guardia Civil infiere en su informe que "un alto responsable ruso" supuestamente ofreció a Puigdemont 10.000 soldados para defender la independencia de Catalunya en octubre de 2017, lo que él rechazó por temor de que se produjese un derramamiento de sangre.

También según el informe policial, Terradellas afirmó en la misma conversación telefónica que "no se puede ir por la vía rusa pero que sería necesaria la muerte de 100 personas para conseguir sus objetivos de conseguir la independencia".



"No puedes ir porla rusa"

Sobre este supuesto ofrecimiento de apoyo militar, ambos investigados cuestionan la viabilidad de llevarlo a cabo, y exponen la necesidad de poseer un aeropuerto para hacer llegar a los soldados, y descartan la hipótesis de que entran en barco porque "si Rusia interviene dentro de lo que es la OTAN, la OTAN reaccionará", según dijo Vendrell en la conversación transcrita.

"Sí, pero yo siempre he dicho que no los quiero. Si hiciéramos una cosa de estas la gente nos dejaría en seguida, tu no puedes ir por la rusa, se ha de hacer como hasta ahora", sostiene Terradellas, que explica que Puigdemont no quiso hacerse responsable de ninguna muerte.