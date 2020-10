Barcelona retira la medalla de oro al Rey Juan Carlos

Barcelona ha completado este viernes el trámite de la retirada de la medalla de oro que el ayuntamiento concedió por su contribución a los Juegos Olímpicos de 1992 al entonces Rey de España, Juan Carlos I, hoy monarca emérito tras abdicar en su hijo. El debate final de la medida ha reavivado los enfrentamientos que suscitó la propuesta cuando se votó en agosto en un pleno extraordinario. Entonces, ERC y JxCat votaron a favor de la retirada, el PSC, Ciutadans y el PP, en contra.

Barcelona en Comú, el grupo de Ada Colau, se abstuvo porque la propuesta, de ERC y JxCat, incluía como propuesta la reprobación del Gobierno central, del que los 'comuns' son partícipes. En aquel pleno, la revocación de la medalla prosperó porque los concejales de Barcelona pel Canvi, el grupo de Manuel Valls, no quisieron participar en la votación. El resultado final fue de 15 a 14 votos contra Juan Carlos I.

Esta vez, Barcelona en Comú si ha votado a favor, al igual que JxCat y ERC, por lo que la revocación de la medalla ha logrado 25 votos a favor de los 41 del plenario.

Ni su propio hijo

El concejal de Barcelona en Comú Jordi Rabassa ha recordado que incluso el hijo del anterior monarca, el Rey Felipe VI, ha tomado "distancia institucional con él". Rabassa ha repasado las 'culpas' del rey emérito, de los elefantes abatidos a su "huida" de España. La socialista Laia Bonet ha subrayado que la conducta individual del personaje no afecta a la institución, como, ha argumentado, no se cuestiona a la Generalitar por las presuntas irregularidades del expresidente Jordi Pujol.

Por ERC, Elisenda Alamany ha recordado que la monarquía es la institución menos valorada por la ciudadanía y que su rechazo es motivo de consenso. Ha acusado a Juan Carlos I de haber pasado "fajos de billetes" por el Aeropuerto de Barajas: "Es intolerable". Por Junts per Catalunya, Jordi Martí ha celebrado que la revocación prospere pese a las "reticencias" de grupos como el de Barcelona en Comú: "Ustedes se abstuvieron", le ha reprochado a Rabassa. "Un Rey huido a un país sin tratado de extradición", ha proseguido Martí.

Paco Sierra, de Ciudadanos, ha dicho que el plenario estaba haciendo "un acto de desagradecimiento" y ha ensalzado el papel de Juan Carlos I durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. "Han hecho muestras de desprecio, como hicieron con Samaranch", ha dicho en alusión a la retirada del nombre del que fuera presidente del COI de una estatua que le homenajeaba. "No puedo estar de acuerdo con esta medida ideológica. Están ustedes intentado crear una confrontación gratuita", ha afirmado Josep Bou por el PP. "¡Viva el Rey!", ha acabado gritando Bou.

La sentencia que no llega

"Vincular la monarquía con el franquismo es sencillamente vergonzoso, y una prueba de cómo se ha degradado el discurso político", ha denunciado Eva Parera, de Barcelona pel Canvi. "Convierten el pleno en un tribunal, y no somos un tribunal. No juzgamos y mucho menos prejuzgamos". Para Parera, lo lógico sería debatir sobre la retirada de la medalla si hubiera una sentencia contra Juan Carlos I. Pero la verdad es que por ahora todo indica que no habrá juicio.