'Fact-check' a Vox: la derrota de ETA, las alertas de la OMS y las cifras del PIB

Tanto el presidente de Vox, Santiago Abascal, como el diputado por Barcelona, Ignacio Garriga, han dejado frases de dudosa veracidad durante su intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados desde la que han presentado su alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez en el debate de la quinta moción de censura de la democracia. A continuación, algunas de las afirmaciones que El Periódico de Catalunya ha verificado.

"ETA no ha sido derrotada"

El 20 de octubre del 2011 ETA comunicó el cese de su actividad y puso fin a 43 años de terrorismo con 829 víctimas mortales. Hace nueve años, la banda anunció en un comunicado el "cese definitivo de la actividad armada" sin poner condiciones y respondió así a la petición que le hicieron personalidades internacionales, entre ellas el exsecretario general de la ONU Kofi Annan y el líder del Sinn Fein Gerry Adams en una conferencia en San Sebastián e incluso la izquierda abertzale. El 10 de enero ETA había declarado un alto el fuego permanente, general y verificable que el Gobierno rechazó y le exigió la renuncia permanente a la violencia y el fin definitivo de sus actividades, que sucedió finalmente en octubre. En el 2013, ETA anunció que estaba dispuesta a proceder a su desarme y reconocieron por primera vez el daño causado a las víctimas. En el 2017, la banda entregó una larga lista de zulos a la policía en el que había su arsenal de armas. El 3 de mayo del 2018, comunicó el fin de su trayectoria y el desmantelamiento de todas sus estructuras.



"Es escandaloso que los países occidentales, a través de la ONU, fomenten el aborto o la pederastia"

Al decir esto, puede que Santiago Abascal se haya hecho eco de las tesis trumpistas. En 2017, Estados Unidos dejó de financiar el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) cuya labor es la planificación familiar y la salud reproductiva, especialmente en países que sufren crisis humanitarias. La Casa Blanca alegó –sin pruebas- que el Fondo apoyaba abortos forzados en China. El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó la "percepción incorrecta del trabajo del organismo y los efectos devastadores en la salud de niñas y mujeres".



"La OMS participó en encubrimiento de Wuhan y ocultó información"

El 1 de enero la OMS solicitó a las autoridades chinas información sobre los casos de neumonía atípica en Wuhan (China) y activó un protocolo según el cual informa a los asociados de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN). El día 4 difundió públicamente que estudia los casos. El 11 de enero hablaron ya de coronavirus y registraron la primera muerte. Las causas y la investigación tomaron velocidad desde entonces y la OMS convocó reuniones de trabajo diarias como certifican en su plan de trabajo cronológico. El 21 de enero la organización llevó a cabo su primera misión en Wuhan y apuntó a la transmisión entre seres humanos. El 11 de marzo, la OMS admitió estar "profundamente preocupada" por los niveles de propagación en todo el mundo y llegó a la conclusión de que se trataba de una pandemia. Durante todo este periodo emitieron comunicaciones en Twitter y a través de los medios de comunicación, más allá de las comparecencias para evaluar la evolución del virus.



"El Gobierno ha incumplido con el deber moral de dar cifras"

Durante los primeras semanas del estado de alarma, miembros del Gobierno y los equipos técnicos comparecieron día tras día. Las cifras del coronavirus se han difundido día tras día por Sanidad, que ha centralizado los datos de las comunidades autónomas. Y tomando como vara de medir los datos consolidados para analizar con mayor exactitud el impacto de la pandemia, sorteando bailes de cifras.



"Se les puede acusar de haber condenado a España a las mayores tasas de mortalidad del mundo"

Es lo que ha dicho Santiago Abascal. Sin embargo, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el número de fallecimientos de personas con coronavirus es de 34.210. España llegó a tener la segunda tasa de mortalidad más elevada del mundo, pero ahora ocupa el sexto puesto, con 72,64 muertes por cada 100.000 habitantes, según rankings elaborados por la Universidad John Hopkins y la OMS. En el contexto europeo, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) sitúa a nuestro país como el segundo, después de Rumanía, con más fallecidos.



"Ustedes sabían de la pandemia el 8 de marzo, iban protegidos con guantes morados"

Garriga ha acusado al PSOE y a Unidas Podemos de esconder su conocimiento sobre la pandemia el 8 de marzo para evitar disipar las manifestaciones para celebrar el Día de la Mujer, unas marchas que según Vox contribuyeron a aumentar los contagios de coronavirus en España. Un incremento que desde el Gobierno se ha negado (de hecho, se alentó a no manifestarse) y cuya querella archivó una jueza en Madrid. Desde el Ejecutivo central han negado que contravinieran "en ningún caso" las indicaciones que las autoridades sanitarias habían hecho hasta el momento sobre la crisis sanitaria del coronavirus porque la declaración del estado de alarma se aprobó el pasado 14 de marzo y no fue hasta entonces cuando se pusieron en marcha medidas de "limitación de la libertad de circulación de las personas", entre otras, para la protección de los ciudadanos frente al covid-19. La OMS no había hecho aún ninguna recomendación. En cuanto a los guantes de látex de color morado que lucieron algunas ministras, suponen un atuendo feminista que se ha usado en muchas otras ocasiones como en Valladolid o Sevilla que tiene su origen en Grecia.



"Hasta la Francia del señor Macron está expulsando a más de 200 sospechosos de yihadismo"

La afirmación de Abascal no es del todo exacta. Es cierto que después del atentado yihadista que acabó con la vida del profesor Samuel Paty, el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, anunció su intención de expulsar "231 personas en situación irregular y sospechosas de radicalización" pero, de momento, es solo un deseo que puede tropezar con la legislación francesa. De los 231 personas que están en el punto de mira, 180 están en la cárcel y el resto serán detenidas, según la emisora France Info.



"100.000 españoles cualificados han tenido que salir de España"

Santiago Abascal ha arremetido contra el Gobierno por el deterioro económico que, a su juicio, ha llevado a muchos españoles a abandonar el país. Una vez más, las cifras manejadas por Vox están hinchadas. Según el informe 'EU Mobile Workers', España perdió en una década cerca de 87.000 trabajadores altamente cualificados. En el periodo 2007 a 2017 la migración neta de mano de obra cualificada fue de las más negativas de Europa, junto con Grecia e Italia.



"El desplome del PIB es cercano al 18%"

Garriga, para defender los motivos que han llevado al partido a presentar la moción de censura, se ha apoyado en los datos macroeconómicos que tenía España cuando se presentaron las anteriores y los ha comparado con la situación actual. Ha dicho que hoy "el desplome del PIB es cercano al 18%, la deuda supera el 110% y el paro, según las mejores estimaciones, superará ampliamente el 20% antes de terminar el año". "Los peores datos desde la tan añorada por la izquierda guerra civil", ha resumido.

Sin embargo, aunque las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúan a España como el país más golpeado de la zona euro por el impacto del coronavirus la contracción que prevé es del 12,8% y el Banco de España, en el informe trimestral del mes de septiembre, augura una caída del 10,5% y el Ministerio de Hacienda del 11,2%. El paro aumentará, pero no tanto como vaticina Vox. El Banco de España lo sitúa en el 17%, igual que el Departamento de Nadia Calviño, y el FMI en el 16,8%. Garriga tiene razón en que la deuda será abultada, aunque se queda corto. El FMI la eleva al 123% del PIB, el Gobierno al 118% y el Banco de España habla de una horquilla de entre el 116% y 120%.