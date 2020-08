Varios medios sitúan a Juan Carlos I en República Dominicana

El Rey Juan Carlos se encontraría en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, después de comunicar a su hijo, el monarca Felipe VI, su decisión de trasladar su residencia fuera de España tras las últimas informaciones relacionadas con presuntas donaciones de Arabía Saudí no declaradas a Hacienda.



Según informa el diario 'ABC', el monarca se trasladó este mismo fin de semana a la localidad pontevedresa de Sanxenxo y desde ahí se desplazó a Oporto, en Portugal, para tomar un avión y viajar al aeropuerto de la capital dominicana.



Asimismo, según esta información, la decisión del monarca no afectaría a la Reina Sofía, que seguirá residiendo en el Palacio de la Zarzuela y manteniendo su actividad institucional.



Del mismo modo, 'El Mundo' señala que el rey emérito se despidió de sus amigos este mismo fin de semana y que éstos creen que está en la República Dominicana y que incluso podría regresar a tierras españolas en el mes de septiembre.



En la República Dominicana, el Rey Juan Carlos tiene a su amigo Pepe Fanjul, propietario del complejo hotelero Casa de Campo, situado en La Romana, en el país latinoamericano. La hermana de la abuela de este empresario del azúcar era Edelmira Sampedro, una cubana que se casó con el Príncipe Alfonso, hijo mayor de Alfonso XIII, abuelo de Don Juan Carlos.



El Rey Juan Carlos comunicó a Felipe VI su decisión de trasladar su residencia fuera de España. Según relata Zarzuela en un comunicado, el Rey Emérito recuerda que hace un año decidió expresar su voluntad de dejar de desarrollar actividades institucionales y que ahora, "ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, ha decidido trasladarse fuera de España.



"Es una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad", explica Juan Carlos I, justificando su decisión "para contribuir a facilitar el ejercicio" de las funciones de su hijo como Jefe de Estado.



En su carta, el padre del Rey alude sin mencionarlo al caso de las supuestas donaciones de Arabia Saudí no declaradas a Hacienda, una investigación que arrancó en Suiza y que está estudiando la Fiscalía del Supremo.





Medios portugueses apuntan a Estoril

Juan Carlos exilado em Cascais: "Era uma escolha bastante óbvia" https://t.co/ktsER3zmj1 — tvi24 (@tvi24pt) August 3, 2020

Por otro lado, la prensa portuguesa apunta a Estoril como posible lugar en el que se encuentreLa cadena lusa Televisao Independente (TVI), la más vista en Portugal y que no citó fuentes, afirma que el rey emérito se encuentra en Estoril (Cascais), el mismo lugar donde vivió parte de su infancia ydurante buena parte de sus años de exilio.Fuentes del municipio de Cascais consultadas por Efe apuntaron que no pueden confirmar la llegada del rey emérito español, aunque la pasada semana el alcalde,, afirmó que recibirían al rey emérito "con los brazos abiertos".