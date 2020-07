La fiscalía reclama la inmediata suspensión de la semilibertad de seis presos del 1-O

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha recurrido ante el juez de vigilancia penitenciaria el tercer grado penitenciario de seis de los nueve presos del 'procés', y ha pedido que se suspenda inmediatamente el régimen de semilibertad que les concedió la Generalitat el pasado 14 de julio, por el que solo van a dormir a prisión de lunes a jueves.

Las fuentes judiciales consultadas consideran, sin embargo, que no es normal que el juez decida la suspensión inmediata de la medida, situación que si ocurre de merca automática con la mera presentación de un recurso por parte de la fiscalía ante el Tribunal Supremo.

En concreto, ha recurrido contra el tercer grado concedido al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, así como el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Queda pendiente la presentación de los recursos de Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, que se están estudiando. En el caso de que el juez de vigilancia penitenciaria decida no aceptarlos, la fiscalía ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

En el caso de Junqueras, la fiscalía expone que la progresión a tercer grado es incompatible con "la necesaria realización de los fines retributivos y de prevención general y especial de la pena", por cuanto "el interno continua reconociendo los hechos y sus consecuencias pero no el delito, al igual que hacía al inicio del cumplimiento" la condena. A su entender, no ha "superado"ningún programa específico de tratamiento para abordar tal déficit", a lo que añade que "no se ha producido el necesario acercamiento progresivo con el exterior" con la concesión de permisos.