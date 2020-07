Cs y PP pactan con el PSOE crear una Agencia de Salud Pública

El PSOE y Ciudadanos han pactado este martes la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública para potenciar la coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas con el fin de poner en marcha "medidas eficaces" que permitan controlar los rebrotes del coronavirus.

De este acuerdo ha dado cuenta el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, en una rueda de prensa en el Congreso después de registrar en la Cámara una enmienda transaccional para activar esta agencia, una iniciativa que ha defendido Cs durante la comisión de reconstrucción y que se incorporará al bloque de Sanidad del dictamen final que se debate y vota este martes.

En lo que no ha habido acuerdo es en la reclamación de Ciudadanos para incluir a la educación concertada en el reparto de las ayudas de la reconstrucción y votarán en contra del bloque de Políticas Sociales si no logran que la concertada y la educación especial se beneficien también de estas ayudas.

"No podemos votar a favor, si el PSOE no rectifica y no parece que quiera rectificar, Cs votará en contra porque deja arrinconada a la educación concertada, que es también educación pública", ha subrayado Bal.

Para Cs se trata de "una línea naranja" y no van a aceptar otra cosa al entender que tanto la enseñanza concertada como la especial "han sufrido igual la crisis" que la pública.



El PP se une al pacto

El PP ha sellado este martes algunos acuerdos en materia de Sanidad con el PSOE que incluye, entre otros asuntos, la creación de una Agencia Nacional de Salud en el documento sobre Sanidad de la Comisión de Reconstrucción tras el Covid, que se someterá a votación este miércoles en el Pleno del Congreso.

La Agencia de Salud Pública es un órgano que el PP viene reclamando prácticamente desde que se creó la citada Comisión de Reconstrucción en el marco del Plan Cajal por la Sanidad que el presidente del partido, Pablo Casado, presentó hace una semanas.

Y ahora, según han informado fuentes 'populares', el equipo dirigido por la vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP Ana Pastor ha llegado a una enmienda transaccional con los socialistas para la creación de este Agencia Nacional de Salud y para impulsar un plan de renovación tecnológica de los centros sanitarios.

Las fuentes señaladas apunta que el PP ha dialogado y negociado con el Gobierno y el PSOE con el fin de llegar a acuerdos como éstos pero no avanzan cuál será el sentido del voto de su grupo parlamentario sobre los dictámenes de la Comisión de Reconstrucción sobre Sanidad y Unión Europea.

Eso sí, fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press apuntan a que ha habido avances en el documento relativo a la UE, lo que hace pensar que el PP, que se abstuvo en los dictámenes relativos a Sanidad y UE en su debate en Comisión, podría ahora abrirse a apoyarlos.