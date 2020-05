Marcial Dorado: " Desde PP y PSOE me ofrecieron ayuda por echar mierda a Rajoy y Feijóo"

El narcotraficante Marcial Dorado ha afirmado que ministros de PP y PSOE llegaron a enviar a terceros a su domicilio y a la cárcel para ofrecerle beneficios penitenciarios si echaba "mierda" sobre Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista en el programa 'Lo de Évole', emitida esta noche por La Sexta, Dorado ha afirmado que la fotos de 1995 junto al actual presidente de la Xunta publicadas en 2013 por el periódico El País "no dañaron a ese señor, me dañaron a mí". "Había que esperar a que el señor Dorado estuviese condenado por narcotráfico", ha apuntado sobre las imágenes, que según ha afirmado fueron halladas en su vivienda en un registro de la Agencia Tributaria.

Del hoy presidente de la Xunta ha afirmado que se conocieron a través de un chófer de la Xunta, Manuel Cruz, fallecido en un accidente de tráfico en 1999, y a la pregunta de si el político sabía que era un contrabandista, ha espetado: "Muy seguro de que no lo sabía".

"Cuando me conoció no era narcotraficante", ha contado, y ha manifestado que coincidieron en Picos de Europa, Portugal e Ibiza. Sobre este último destino fue preguntado por Évole acerca de si a Feijóo le gustaba la noche, si habían ido a discotecas, y Dorado ha replicado que no.

Dorado ha indicado que no le gustó eso que en su momento dijo Feijóo de que no había entre los dos una amistad ni estrecha ni ancha, a lo que ha replicado que conoció a tres de sus novias y llegó a dormir bajo su techo.

Marcial Dorado, que lleva 13 años en prisión y ha pasado por 22 cárceles, fue condenado por narcotráfico, blanqueo de capitales y soborno a agentes de la Guardia Civil. Su pena concluye en 2025.

La emisión del capítulo de cierre de la temporada de 'Lo de Évole' estaba prevista para marzo, pero se retrasó por la crisis del coronavirus.

La figura de Dorado entró en el debate político en 2013, cuando las fotos con Feijóo fueron publicadas por el diario El País y se encontraba en prisión tras una condena por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

Dorado fue condenado asimismo a 10 años de prisión por tratar de introducir en España casi ocho toneladas de cocaína en el barco South Sea, abordado por la Policía en aguas del Atlántico el 10 de octubre de 2003.