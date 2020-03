Muere una anciana en otra residencia de mayores de Madrid con coronavirus

Una persona ha fallecido y 20 han dado positivo por coronavirus en un centro de mayores de Valdemoro, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad. El centro ha decretado la suspensión inmediata de su actividad después de conocer las consecuencias del contagio, que afecta a 20 usuarios y trabajadores del centro, cuatro de ellos en la UCI.

La muerte de esta mujer es la segunda en la Comunidad de Madrid y la cuarta en España después de que este jueves falleciese una anciana de 99 años en la madrileña Residencia de la Paz. Asimismo, en el centro ocho residentes y una trabajadora han contraído la enfermedad.

La Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid reforzó este jueves las medidas de prevención ante el coronavirus en los centros y residencias de mayores dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y de la Dirección de Atención al Mayor y a la Dependencia.

Además, desde la Dirección General de Atención al Mayor y la Agencia Madrileña de Atención Social se está elaborando conjuntamente con la Dirección General de Salud Pública un protocolo específico que se enviará en las próximas horas a todos los centros dependientes de la Consejería de Políticas Sociales, con medidas específicas de prevención e intervención en estos recursos.

Entre las medidas de refuerzo se contempla la habilitación de zonas de aislamiento o limitación de contactos en las residencias de mayores y se procurará que aquellas personas con síntomas no utilicen las zonas comunes, como puede ser el comedor. La AMAS anunció además la contratación de personal de enfermería y de servicios para reforzar la atención en aquellos centros en los que fuera necesario por la detección de casos positivos.



Más de 250 positivos

El Ministerio de Sanidad confirmaba, a las 18.00 horas de este jueves, más de 261 casos de coronavirus, de los que la mayor parte se localizan en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, y se mantiene la fase de contención. Por el momento, se han registrado tres muertes. No obstante, la cifra de contagiados aumenta constantemente.

Del total de contagios, Madrid contabiliza unos 100 casos, Cataluña, 24, País Vasco, 28; Comunidad Valenciana, 30; Andalucía, 16; La Rioja, 17; Castilla-La Mancha, 13; Castilla-León, 13; Cantabria, 10; Canarias, 8; Extremadura, 6; Baleares, 6; Asturias, 5; Navarra, 3; Aragón, 1 y Galicia, 2. Solo Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no contabilizan ningún caso.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, dijo que la incidencia en España es baja. En concreto, señaló que la tasa global es de un caso por cada 250.000 habitantes, y que el 90 % de los positivos son importado o relacionados con casos importados.

Sanidad destaca que "seguimos en fase contención y España puede contener el virus". Agencia ATLAS / EFE

Es el resumen de la situación actual causada por la epidemia del coronavirus que han expuesto en rueda de prensa tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus que mantiene la fase de contención en el país.

Ambos mostraron sus condolencias a las familias de las tres personas fallecidas con el COVID-19, la última una anciana de 99 años en Madrid, que -tal y como ha explicado Simón- presentaban factores de riesgo y otras enfermedades previas y ha subrayado la importancia de que las personas de riesgo extremen las medidas de higiene pero también quienes estén en contacto con ellas.

Este miércoles se conoció que entre los afectados hay tres menores a lo que Simón dijo que puede que exista además algún adolescente contagiado pero no concretó nada más.

Preguntado por la guía difundida por el Ministerio de Trabajo sobre la actuación en el ámbito laboral, Simón explicó que este documento no ha salido de su unidad técnica por lo que no ha podido concretar "cómo se ha gestionado y manejado". "Yo he tenido conocimiento del documento pero no he tenido tiempo de leerlo con atención y de los contenidos no le puedo hablar, entiendo que en algún momento ha tenido que llegar al Ministerio, pero tengo menos información que el ministro", ha dicho este experto.

Fallece en Madrid una anciana de 99 años con coronavirus. / Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Lesgislación vigente

Illa, por su parte, señaló que la guía "es una recopilación de la legislación vigente" y aseguró que el Gobierno está "coordinado" y que existe una comisión interministerial que se ha reunido en varias ocasiones para abordar la epidemia por coronavirus. "Sanidad es la que va a ir indicando la progresión de las distintas fases de alerta sanitaria si procede, que de momento, no procede", dijo Illa, quien ha solicitado su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso para dar cuenta de la situación.

El ministro, antes de viajar a Bruselas donde se reunirá con sus colegas europeos del ramo para abordar la epidemia, mantendrá por videoconferencia un encuentro con las comunidades autónomas.

Simón en la rueda de prensa insitió en lanzar un mensaje de tranquilidad a la población y ha reiterado que no es necesario el uso de mascarillas entre la población general.

Preguntado por si hay desabastecimiento de estos productos, así como de geles de manos o de fármacos en general que se fabrican en China, Simón indicó que por el momento no lo hay. Sí que ha reconocido que si en un plazo razonable no se consigue llevar a cabo una compra conjunta a nivel nacional y también europeo podría darse este riesgo.