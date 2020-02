Ábalos: "Me vendría bien que se viesen los vídeos"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes estar "absolutamente tranquilo" tras la decisión de la juez que ha ordenado a Aena no borrar las imágenes grabadas en Barajas la noche de su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Es más, ha asegurado que esos vídeos "aclararían muchas cosas", pero ha lamentado que la ley de Protección de Datos prohíba su difusión.

Así se ha pronunciado el ministro en los pasillos del Congreso después de que una jueza de Madrid haya ordenado a Aena que conserve estas grabaciones, como había solicitado el PP.

"Me parece muy bien, no hay ningún interés en que dejen de estar. Si las quiere conservar se conservan, no pasa nada", ha comentado Ábalos, incidiendo en que las grabaciones se podrían haber destruido ya porque la normativa vigente fija un "máximo de 30 días" para su conservación "pero no un mínimo".

"Si siguen ahí es porque no hay ningún interés (en ocultarlas). Es más, me vendría muy bien (que se difundieran) porque se aclararían muchas cosas. Se vería absolutamente todo bien", ha reiterado, recordando que afectarían a terceras personas y no pueden salir a la luz.

El ministro se ha declarado "absolutamente tranquilo", recalcando que el juzgado madrileño no puede actuar contra él por estar aforado. Desde el Gobierno destacan que la jueza no ha ordenado que se le entreguen las imágenes, sino únicamente que no se borren.

Para Ábalos, lo que buscaba el PP al judicializar este asunto era que se siga hablando de su cita con la número dos de Nicolás Maduro, en su "obsesión" por "desgastar" al Gobierno. Esa actitud, ha subrayado, ha llevado a los 'populares' a lograr que el Congreso "no respalde a Juan Guaidó" como presidente encargado.

El ministro se refería al rechazo de la moción planteada por el PP este martes en el Pleno del Congreso en la que instaban al Gobierno a cesarle y en la que también exigían el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado. "Y mira que se le ha dado la oportunidad, pero esa ha sido la gran conquista de la derecha española", ha concluido.



El Congreso rechaza su dimisión



El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado precisamente este martes la pretensión del PP de reclamar al Gobierno el cese de Ábalos por su reunión en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La exigencia de cese del ministro formaba parte de una moción sobre Venezuela que ha logrado el respaldo de Vox, Ciudadanos, UPN y Foro, pero que ha sido derrotada por una amplia mayoría de 190 diputados de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, Junts, el PNV, Bildu, Más País, Compromís, CC, BNG, el PRC y Teruel Existe.