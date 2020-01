El Parlamento Europeo estudiará el suplicatorio para Puigdemont antes de iniciarlo

El Parlamento Europeo recibió este lunes la solicitud del juez Pablo Llarena para levantar la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont y de su exconseller Toni Comín, si bien el presidente de la Eurocámara no anunciará hoy el inicio del proceso porque lo estudiarán en primer lugar.

El portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, confirmó la recepción de esta solicitud, si bien señaló que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, no remitirá este lunes el caso a la comisión de Asuntos Jurídicos, que una vez se produzca será el primer paso del proceso.

Duch señaló que "no hay automatismos" en este caso y que la Eurocámara deberá estudiar el dossier remitido por la Justicia española, y afirmó que la Eurocámara se tomará "el tiempo necesario para hacer las cosas bien".

Una vez Sassoli remita el caso a la Comisión de Asuntos Jurídicos, algo que aún podría suceder durante esta sesión plenaria que se prolonga hasta el jueves, este organismo debe nombrar a un ponente que se encargará de redactar un informe para recomendar o no el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont y Comín.

Esta comisión celebrará sesiones a puerta cerrada para dirimir el caso y los propios eurodiputados afectados tendrán la oportunidad de acudir a una audiencia para explicarse.



Así pues, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, informaba este lunes al del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, de la solicitud del juez Pablo Llarena.

Lesmes, que también preside el Consejo General del Poder Judicial, remitió formalmente una carta del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, en la que informa de los pasos tomados por el juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, en relación a la situación procesal de Puigdemont y Comín.

La misiva está fechada el pasado 10 de enero, día en que Llarena acordó solicitar al Parlamento Europeo que suspendiese la inmunidad de ambos, procesados por sedición y malversación y fugados del país, para poder proceder a su entrega.

El magistrado decidió mantener las euroórdenes que pesan sobre ellos, si bien éstas quedan de facto congeladas hasta que la Cámara conceda el suplicatorio. No podrán ser detenidos si el Parlamento Europeo no levanta su inmunidad, a no ser que regresen a España, donde sus órdenes de detención siguen operativas.

Marchena adjuntó a su carta varios autos contra Puigdemont y Comín, entre ellos el del procesamiento, y también la sentencia del 'procés', dictada por el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que no se fugaron.

También incluyó los autos en los que Llarena ordena las órdenes nacionales e internacionales de búsqueda y captura, detención e ingreso en prisión nacionales contra Puigdemont y Comín, e informa de que se remitirán las correspondientes traducciones al inglés a la mayor brevedad posible.

El expresident y el exconseller han entrado este mismo lunes por primera vez a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) y Puigdemont ha mostrado su confianza en que los eurodiputados socialistas voten en contra de retirarles la inmunidad.

"Estoy convencido de que van a hacer caso a su jefe de filas, que de forma solemne en la investidura, y así obtuvo la mayoría, se comprometió a desjudicializar la política. El suplicatorio es una consecuencia directa de la judicialización de la política", ha dicho el expresident.