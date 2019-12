Iceta avala una mesa de gobiernos: "Quiero el diálogo"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha avalado que un eventual acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez incluya una mesa de diálogo entre gobiernos porque ha subrayado que lo importante es que haya "diálogo" entre ambas partes.

"Una reunión entre gobiernos es una reunión bilateral, se encuentren donde se encuentren. Si fuese en el Congreso, en el Parlament o en el Senado también me parecería bien. Yo lo que quiero es el diálogo", ha dicho Iceta este viernes en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Los negociadores de PSOE y ERC constataron el martes "avances" en las conversaciones para tratar de acordar la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, que pasan por concretar "instrumentos para encauzar el conflicto político" catalán, pero también por recuperar "derechos sociales".

"Para algunos, esta negociación debería ser la solución definitiva y global a todo, y para mí es el desbrozador. El (hecho de) empezar sería una noticia tan importante, tan buena...", ha explicado el primer secretario del PSC.

En este contexto ha avalado que el mecanismo de bilateralidad tras este eventual acuerdo sea una mesa entre gobiernos, aunque ha puntualizado que una mesa entre partidos o un mecanismo de diálogo en alguna de las cámaras también le parecerían bien, porque lo que quiere es "el diálogo".

Por eso, ha apuntado que, si no consiguen llegar a un acuerdo, "lo que muchos ciudadanos no acabarán entendiendo es que se quiera dialogar y no haya un acuerdo sobre cómo hacerlo".

"Queremos que las partes se encuentren", ha remachado el socialista.

Iceta ha evitado contestar si el PSC tendrá algún Ministerio en este eventual Gobierno, aunque ha asegurado que si a Sánchez le "falta un ministro", los socialistas catalanes tienen "un catálogo amplísimo" de nombres.

Sobre la negociación de los presupuestos de la Generalitat, ha señalado que el Govern "no los ha llamado" y que los socialistas no forman parte de la misma.

"No nos han llamado, y están en su derecho. Así como hay una negociación avanzada, nosotros no estamos en esto porque el Govern no nos ha invitado", ha explicado.