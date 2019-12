Santiago Abascal critica el "frente popular" de PSOE, Podemos y ERC

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que el "frente popular" que sumen PSOE, Unidas Podemos y ERC para la formación de Gobierno será "una declaración de guerra para muchos españoles" y, por tanto, ha adelantado ya que tendrá la "oposición frontal" de su partido.

Abascal ha tenido oportunidad de trasladar este miércoles al Rey su "preocupación" por la situación política durante su encuentro con el monarca en el Palacio de la Zarzuela dentro de la ronda de consultas para la designación de un candidato a la Presidencia del Gobierno.

El líder de Vox ha confirmado que su partido votará en contra de una posible investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, o de cualquier otro dirigente del PSOE sean cuales sean sus apoyos parlamentarios.

Sin embargo, ha reconocido que sería "preferible" un acuerdo del PSOE con PP y Ciudadanos que el "frente popular" que pueda formar con Unidas Podemos apoyados por partidos independentistas.

Abascal ha subrayado su rechazo a cualquier opción que incluya al PSOE, pero ha insistido en que no reprocharían a PP y Ciudadanos que dieran su apoyo a los socialistas por entender que forman una "mayoría natural" que coinciden en muchas materias. En este caso, Vox haría una oposición "leal" a ese Gobierno. "En cambio, un Gobierno del frente popular sería una declaración de guerra a muchos españoles y haríamos una oposición frontal", ha avisado.

Pese a todo, el líder de Vox ha adelantado el apoyo de su partido a cualquier Ejecutivo dispuesto a restaurar el orden constitucional en Cataluña, "sea el que sea e incluso liderado por Pedro Sánchez", aunque duda de que el líder socialista se "caiga del caballo", dé este "viraje" y haga un "cambio radical de sus planteamientos".



Vox apoyará a Sánchez si actúa contra los separatistas

Abascal también ha trasladado al rey su preocupación por la "anormalidad política" que supone que haya diputados electos que no juren la Constitución y, aun así, adquieran el acta de diputados.

Les ha recriminado, además, que no cumplan con el mandato del artículo 99.1 de la Constitución de asistir a las rondas de consultas que convoque el monarca y que "fruto de ese incumplimiento ha convertido "de facto", por la vía de los hechos, a Sánchez en portavoz oficioso de Bildu, ERC y el BNG.

Frente a esa actitud de "los enemigos declarados de España", ha subrayado su lealtad a la Corona y su compromiso con la unidad y la permanencia de España.

También le ha hecho saber al rey su preocupación por que Sánchez quiera gobernar en coalición con un partido "antisistema contrario a la monarquía constitucional" y con el apoyo de los independentistas republicanos, cuyos dirigentes están en prisión por sedición y malversación.

Una decisión que ha encuadrado en la sistemática "demonización" de Vox y sus votantes, en un proceso paralelo al de "blanqueamiento del comunismo totalitario, el separatismo y de la corrupción socialista", ha señalado.

Preguntado por la propuesta de las juntas de tratamiento penitenciario de Cataluña de conceder el segundo grado a los presos del "procés", ha dicho que, tras las "presiones" de Sánchez a la Abogacía del Estado para que no fueran condenados por rebelión, "no se estaría en este debate" si hubieran sido condenados por rebelión y no solo por sedición y malversación, ya que las penas impuestas por el Tribunal Supremo habrían sido mucho mayores.