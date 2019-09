Sánchez: "Lo he intentando por todos los medios, pero lo han hecho imposible"

Sánchez: "Lo he intentando por todos los medios, pero lo han hecho imposible" Agencia Atlas

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconoció que desde las elecciones de abril intentó "por todos los medios" lograr un acuerdo de gobierno, pero que le ha resultado "imposible".

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sánchez responsabilizó al izquierdista Unidas Podemos (UP) por haber "impedido cuatro veces" en 2016 y 2019 la formación de un Gobierno progresista y al centro derecha del Partido Popular y Ciudadanos por no abstenerse para que el Ejecutivo no dependa de los independentistas.

"Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un Gobierno para España, un Gobierno no cualquier Gobierno, sino el que a mi juicio necesita España ante los desafíos que tenemos por delante", recalcó Sánchez.

Sánchez pide a los españoles una mayoría amplia

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, confia en que los españoles den al PSOE el próximo 10 de noviembre, cuando se repetirán las elecciones, "esa mayoría parlamentaria para que no haya más bloqueos".

En una rueda de prensa en La Moncloa, Sánchez ha reprochado a Unidas Podemos que no haya posibilitado un gobierno progresista liderado por el PSOE cuando lo que necesita España en este momento, ha dicho, "es un gobierno estable, no dos gobiernos en uno ni un cogobierno o un gobierno en prácticas".

Lo necesita, ha temarcado, para afrontar desafíos tan importantes que España tiene por delante como el Brexit o la sentencia del procés.

Sánchez pide a los españoles una mayoría amplia para que no haya más bloqueos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, confia en que los españoles den al PSOE el próximo 10 de noviembre, cuando se repetirán las elecciones, "esa mayoría parlamentaria para que no haya más bloqueos".

En una rueda de prensa en La Moncloa, Sánchez ha reprochado a Unidas Podemos que no haya posibilitado un gobierno progresista liderado por el PSOE cuando lo que necesita España en este momento, ha dicho, "es un gobierno estable, no dos gobiernos en uno ni un cogobierno o un gobierno en prácticas".

Lo necesita, ha temarcado, para afrontar desafíos tan importantes que España tiene por delante como el Brexit o la sentencia del procés.