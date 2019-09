El PNV urge a PSOE y UnidasPodemos a negociar para evitar unas nuevas elecciones

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha conminado este miércoles a PSOE y a Unidas Podemos a que se sienten a negociar para alcanzar un acuerdo que evite la repetición electoral porque tras un nuevo paso por las urnas la situación puede ser "más compleja".

En rueda de prensa en la sede del PSOE en Ferraz tras entrevistarse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha confirmado que el PNV en ningún caso bloqueará la investidura. Es decir, que están dispuestos a votar a favor si antes Sánchez amarra los votos de Podemos.

Tras la reunión, la formación jeltzale ha subrayado que "queda tiempo" para llegar a un acuerdo entre PSOE y Podemos y han reiterado que apuestan por que se forme gobierno "cuanto antes". En esta línea, consideran que sería "un tremendo fracaso" una repetición electoral y advierten, además, que los nuevos comicios arrojarían "casi con toda seguridad" un panorama político aún más complicado que el actual.

Ortuzar no ha querido prejuzgar cuál debe ser la fórmula de colaboración entre el PSOE y Podemos. Es más, ha reconocido que si el compromiso de Podemos con el PSOE no va más allá de permitirle superar la investidura, sería "más duro" gobernar para los socialistas pero "si esas son las condiciones que se dan" el PNV no será quien bloquee esa investidura.



Advertencia al PSOE: El programa debe ser asumible por PNV Y ERC

Ahora bien, también ha advertido a las dos formaciones de izquierda de que, cuando se sienten a negociar, no se olviden de que "solos no suman", por lo que lo que acuerden debe ser asumible por el PNV y ERC, cuya abstención también necesitan en la investidura.

En este sentido, ha reconocido que la propuesta de programa de gobierno lanzada por Sánchez ha causado en el PNV "cierta decepción", y así se lo ha trasladado al líder del PSOE.

Ortuzar ha explicado que esperaban una "apuesta más valiente" en cuanto al modelo territorial y el autogobierno al que aspiran Euskadi y Cataluña. Y ha expresado su temor porque algunas de las medidas que Sánchez plantea se traduzcan en una invasión de las competencias de las Comunidades Autónomas por parte del Estado.

Así, el dirigente vasco ha recordado que Sánchez necesita de los apoyos de nacionalistas vascos y catalanes para sacar adelante la investidura y, en este sentido, ha indicado que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos también debe ser aceptable para ellos.

Por último, ha indicado que cree que Sánchez no desea ir a elecciones, un escenario que se verá si es evitable o no tras la reunión de los equipos negociadores de PSOE y Podemos este jueves en el Congreso.

Tras la intervención de Ortuzar, Ábalos ofreció en el mismo lugar su valoración del encuentro. En un intento de tranquilizar al PNV, ha asegurado que el documento que Sánchez ha presentado es mejorable, ha ratificado el compromiso de los socialistas con el Estado descentralizado, pero ha explicado que si el Estado decide ampliar determinados derechos que deben ser garantizados en todo el territorio esto no tiene por qué traducirse en una invasión de competencias.

Por otro lado, se ha mostrado esperanzado respecto del encuentro del jueves con Podemos.



Revilla dice que su "impresión" es que habrá nuevas elecciones

Por su parte, el presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que Pedro Sánchez, "no desea unas nuevas elecciones" y se muestra "confiado" en que no haya que repetirlas.

No obstante, aunque considera que el líder del PSOE hará "todo lo posible" para que así sea, su homólogo del PRC intuye que "estamos abocados" a volver a las urnas, lo que sería "un fracaso de la política".

"Yo creo que él no quiere unas elecciones. La impresión que tengo yo es que vamos a unas elecciones", ha manifestado Revilla este miércoles a preguntas de los periodistas tras el "breve" almuerzo con Sánchez en un restaurante de Santander, aprovechando su visita a la ciudad para clausurar un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.