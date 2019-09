El Congreso suspende el saludo a una delegación de Irán calificado de sexista

El grupo parlamentario de Ciudadanos también ha rechazado acudir en el Congreso a una reunión de la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Exteriores con una delegación iraní por la prohibición protocolaria de que las mujeres diputadas saludasen a los hombres de la República Islámica.

El protocolo inicial enviado a los grupos parlamentarios indicaba que las mujeres no podían dar la mano a los representantes masculinos de Irán. Los hechos fueron denunciados públicamente por Vox, que anunció su negativa a sumarse a la cita de este martes al considerar que esas condiciones resultaban "inaceptables".

En ese contexto, la Cámara comunicó que no habría saludo inicial y que la reunión con director general para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Mahmoud Barimani, comenzaría directamente con ambas delegaciones sentadas ya en la mesa, sin saludo protocolario.

De hecho, fuentes parlamentarias han asegurado a Europa Press que nunca estuvo previsto un saludo protocolario, sino simplemente una reunión, y que así constaba en la convocatoria inicial. Sin embargo, a mediodía de este martes la Embajada de Irán ha informado al Congreso sobre su protocolo --que impide que los hombres toquen a las mujeres--, y la Cámara lo ha comunicado, a su vez, a diputados que habían confirmado su asistencia.

Ante la posibilidad de que se diera una situación de trato diferenciado entre hombres y mujeres, el presidente de la Comisión, Sergio Gutiérrez (PSOE), ha pedido a los servicios de protocolo de la Cámara que aclarasen tanto a los diputados como a la delegación iraní que no habría saludo protocolario previo.

Sin embargo, Vox ha mantenido el 'plante' y también desde Ciudadanos han anunciado un boicot parcial. Así, la portavoz de Exteriores del partido naranja, Melisa Rodríguez, ha informado de que no acudirá a la reunión con los iraníes porque no considera aceptables las condiciones establecidas, porque rechaza las políticas del régimen de Teherán y porque no ve oportuno mantener reuniones políticas con ese país.

Ahora bien, Ciudadanos sí permite que vaya a la cita la vicepresidenta de la comisión, María Luisa Alonso, alegando que acude en condición de representante institucional de la Cámara. Y será esta diputada de Ciudadanos quien, según Rodríguez, pregunte a la delegación iraní por la situación de la mujer en Irán, por el encarcelamiento de mujeres que se quitan el velo y por la violación de derechos humanos y el recorte de libertades en ese país.

De hecho, Ciudadanos ha registrado este martes por la tarde, al hilo de esta polémica, una iniciativa parlamentaria pidiendo al Gobierno que condene la presión sobre las mujeres en Irán "por algo tan sencillo como es que no tengan libertad para quitarse el velo". "Creemos que es indispensable que España se posiciones por los derechos humanos en todo el mundo", ha subrayado Melisa Rodríguez.