El Gobierno pide a Cs que deje de bloquear la investidura

La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, ha hecho un llamamiento a Ciudadanos para pedir a este partido que "reflexione" sobre su papel ante la investidura de Pedro Sánchez y "modifique" su posición de "obstaculización" por otra de "construcción" que le permita ser elegido presidente del Gobierno.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Celaá se ha dirigido de forma explícita a la formación encabezada por Albert Rivera para pedirle que se abstenga en la investidura del presidente, que el actual Ejecutivo en funciones quiere que se celebre "cuanto antes".

"Una abstención no prejuzga nada", ha subrayado la ministra, porque lo que quiere decir es "no bloqueamos, estamos en una tarea de Estado", a la par que ha pedido no caer en la tentación del "no es no" porque, ha remarcado, "no hay otra alternativa".