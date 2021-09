Fiatrenueva el Ducato para reforzar su liderazgo en el segmento profesional. Se trata del vehículo comercial ligero más vendido en Europa en 2020 con aproximadamente 150.000 unidades, un 8 % más que en 2019. Además, esta versión 2021 coincide con la celebración de su 40 aniversario.

Exteriormente apenas hay cambios, más allá de unos nuevos faros que proporcionan un 30% más de luminosidad que los faros halógenos clásicos gracias a la utilización de la tecnología Full LED. También se ha introducido un nuevo color para la carrocería, una parrilla más llamativa y nuevas plazas protectoras.

El interior del Fiat Ducato 2021 es confortable t tecnológico

Pero en el interior es una auténtica revolución, enfocada a mejorar el confort y la calidad de vida a bordo. Para ello, en el Fiat Ducato 2021 se han instalado sistemas como: Keyless Entry and Go para abrir y cerrar las puertas de la cabina y el compartimento de carga y arrancar el motor sin llave, el freno de estacionamiento eléctrico para reducir el espacio en la cabina y facilitar los movimientos, el asiento del pasajero Eat and Work que se convierte en un cómodo espacio para trabajar o comer algo, el compartimento para recargar móviles de forma inalámbrica, las tomas dobles USB tipo A y C, la toma de corriente de alta tensión de 230 V y el parabrisas térmico con resistencias eléctricas internas para descongelar rápidamente la luna.

También se disfruta de un cuadro de instrumentos y un volante rediseñados, junto con una nueva palanca de cambios, nuevos paneles de puertas más funcionales y espaciosos y controles automáticos de aire acondicionado, para facilitar su visualización y manejo. Y teniendo en cuenta las largas horas los prolongados trayectos que los profesionales realizan a bordo de sus vehículos, Fiat ha dotado el nuevo Ducato de asientos con un aspecto más moderno y un nuevo acolchado ofrecen más espacio y confort, una nueva dirección asistida eléctrica más precisa y manejable en todas las condiciones de marcha y de carga, y un volante con diámetro de giro reducido.

En cuanto a tecnología, este vehículo comercial nada tiene que enviar a los turismos más modernos. Dispone de nuevas interfaces Uconnect con pantallas de hasta 10,1", un completo sistema de navegación en lo más alto de la categoría que incorpora mapas TomTom 3D e interfaz Apple Car Play/Android Auto con sistema inalámbrico, que permite acceder, con un simple toque, a los controles más importantes del vehículo. La oferta de nuevas radios se completa con el Uconnect 7", nuevamente con interfaz inalámbrica Apple Car Play/Android Auto, y el Uconnect 5". Además, cuenta con la instrumentación totalmente digital (Full Digital Cockpit), capaz de devolver de forma inmediata y clara la información y los avisos más útiles durante el viaje, como la navegación o las ayudas a la conducción.

El Ducato 2021 cuenta con conducción autónoma de nivel 2

El nuevo Ducato incorpora una amplia oferta de sistemas de Seguridad y Ayuda a la Conducción, para lograr un entorno de trabajo y ociomás seguro. Tal es esta dotación, que convierte al Ducato en el primer vehículo comercial ligero con conducción autónoma de nivel 2. Esto es posible gracias a una gama completa de Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS) tanto en marcha como a la hora de aparcar: Control de velocidad, frenado por obstáculos repentinos como peatones y ciclistas, reconocimiento de señales de tráfico, vigilancia de la atención que el conductor presta a la carretera, control de crucero adaptativo con función Stop and Go, mantenimiento del carril de marcha, asistente para retenciones, etc.

Amplia gama de motores para el Ducato 2021

Fiat ha renovado por completo la gama de motores del Fiat Ducato para cumplir con la normativa Euro 6D-Final. Los nuevos motores diésel MultiJet3 ofrecen mayor eficiencia gracias a un peso más reducido, logrando un consumo y unas emisiones de CO2 hasta un 7 % menores. También se incrementa la durabilidad, una característica esencialpara los profesionales. Otro aspecto fundamental para este colectivo es el confort, por lo que los nuevos motores son más elásticos y menos ruidosos que la anterior generación.

Fiat quiere responder con el Ducato 2021 a cualquier tipo de necesidad profesional, por lo que ofrece en total 13 combinaciones mecánicas distintas. Esto se logra al combinar cuatro niveles de potencia y dos cambios, manual de 6 velocidades disponible para los modelos de 120, 140, 160 y 180 CV, y automático con el cambio «9Speed» de 9 velocidades, disponible en los niveles de potencia de 140, 160 y 180 CV. También es nuevo el cambio manual de 6 velocidades para las potencias de 120 y 140 CV que garantiza una mejor fluidez al cambiar de marcha. La gama Heavy Duty, disponible en los tres niveles de potencia más altos, con cambio manual y automático, completa la oferta de motores disponibles, manteniendo el mismo par que las versiones Light Duty, que ya es el mejor de su categoría con los 450 Nm de par motor del motor más potente.

Fiat E-Ducato 100% eléctrico

A las mecánicas de combustión se une una alternativa totalmente eléctrica totalmente eléctricacon el E-Ducato. Gracias de su arquitectura originaria y sin concesiones «all-forward», sin estorbos en la parte inferior del chasis y con una amplia distancia entre los largueros, el nuevo Ducato 2021 puede alojar las baterías debajo del suelo, sin alterar una capacidad de carga que va de 10 a 17 metros cúbicos de volumen y casi 2 toneladas de peso. Otras ventajas obvias de esta localización son la distribución óptima del peso y la bajada del centro de gravedad, que mejora la maniobrabilidad del vehículo en todas las condiciones de carga.

El E-Ducato puede alcanzar prestaciones equivalentes a las versiones equipadas con motores diésel, gracias a un motor eléctrico con un par máximo de 280 Nm que desarrolla hasta 90 kW de potencia (unos 122 CV) y una aceleración de 0 a 50 km/h en 5 segundos.

El E-Ducato está disponible con dos configuraciones de baterías diferentes, de 47 kWh y de 79 kWh y cuatro tipos de modos de recarga. Con baterías de 47 kWh, el E-Ducato puede recorrer hasta 170 km en el ciclo WLTP y hasta 235 km en el ciclo urbano. Con baterías de 79 kWh, las distancias aumentan a 280 km en el ciclo WLTP, equivalentes a 370 km en el ciclo urbano y no se tarda más de media hora en cargar lo suficiente las baterías para recorrer 100 km. Las baterías tienen una garantía de 10 años o 220.000 km en la versión de 70 kWh u 8 años de garantía o 160.000 km para la de 47 kWh.

Como en todos los eléctricos, y más allá de las prestaciones que ofrezca cada versión, la autonomía va a depender mucho del uso que se haga del vehículo. Por ello Fiat ha dotado al E-Ducato de un selector de modos de conducción (Drive Mode Selector) que, en la posición «Normal» asegura un óptimo equilibrio entre prestaciones y costes, y en modo «Eco» busca optimizar la energía. Para transportar una carga pesada o afrontar un ascenso exigente, la se dispone del modo «Power».

Y para guardar energía, el E-Ducato tiene otras dos funciones: «Modo Turtle», similar a la función de ahorro de batería de un teléfono móvil, que se activa automáticamente cuando la batería está baja y limita las prestaciones del vehículo, para que la batería dure un 8-10 % más; y «Modo Recovery», que convierte al E-Ducato en el único vehículo eléctrico que nunca se detiene. De hecho, si un módulo de baterías no funciona, los demás siguen funcionando, sin tener que dejar de trabajar.

El E-Ducato está disponible por 345 euros al mes (sin IVA) con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera (60 cuotas. Entrada: 18.820,40€ (sin IVA). Última Cuota: 19.753,83€ (sin IVA). Con el E-Ducato, es posible lograr la paridad del costo total de propiedad (teniendo en cuenta las condiciones de incentivos actuales y las tarifas actuales del mercado) en comparación con un vehículo diésel equivalente en solo 48 meses, basado en un uso de 20.000 km por año.

A todo esto cabe sumar que, como en cualquier eléctrico, los costes de mantenimiento del E-Ducato son aproximadamente un 40 % más bajos que los de un vehículo con motor convencional, ya que no hay apenas piezas mecánicas ni de desgaste.