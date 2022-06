Puerto Naos y La Bombilla suman ya nueves meses sin actividad

Cuando se cumplen seis meses desde que se diera por finalizada la erupción volcánica y casi nueve desde que la tierra se abriera para que emanara la lava en la Hoya de Tajogaite, los dos núcleos costeros de Puerto Naos y La Bombilla, en Los Llanos, son los dos espacios que continúan dentro de la zona de exclusión y que impiden a sus vecinos y empresarios retornar a sus hogares y actividad. Zonas eminentemente turísticas, cuentan con centenares de camas clausuradas, la hostelería paralizada y un sector del ocio y actividades en la naturaleza que desde hace nueve meses no suben las persianas.

En ese contexto, Coalición Canaria en la Isla reclama un plan específico para estas zonas, aludiendo a que las personas que tienen allí su primera o segunda vivienda, apartamentos de alquiler, comercios, restaurantes u otros negocios «también son afectados».

Reclaman que «su situación es absolutamente peculiar, diferente a la del resto, porque no han perdido sus propiedades, pero tampoco pueden usarlas y quizá no puedan durante años debido a la emanación de gases». Así lo han planteado la secretaria insular de CC, Nieves Lady Barreto, y el secretario de organización y alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez. Tal y como advierte el regidor municipal, a día de hoy «no hay ninguna medida para esa gente que no puede hacer uso de su vivienda y explotar su negocio», viéndose muchos obligados a «seguir pagando hipoteca», por lo que reclama que «habrá que tomar alguna medida con los bancos que permita paralizar el pago de las cuotas hasta que se pueda retornar a Puerto Naos y La Bombilla».

Rodríguez también llamó la atención sobre las más de 400 personas que no han podido regresar aún a sus hogares y que igualmente necesitan soluciones. En este punto, explicó que la ayuda del alquiler que ha habilitado el Gobierno de Canarias no cubre, en la mayoría de los casos, ni el 10% de la mensualidad.

El alcalde de El Paso añadió que, tanto en el litoral como en Las Manchas, hay negocios que siguen paralizados y que recibieron una primera ayuda por cese de actividad correspondiente a los meses de octubre a diciembre, «pero todavía no saben nada de la ayuda por los meses de enero a marzo».

Otro de los puntos que más preocupan a los representantes de CC es la apertura de la LP-2 y así lo ha pedido Sergio Rodríguez tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias, para que se trabaje de forma paralela a la carretera de la Costa y a la conexión La Laguna-Las Norias. «Debemos recuperar la LP-2 cuanto antes para no crear un sub-barrio en Las Manchas y para no acabar con el municipio de Fuencaliente, que lo está pasando muy mal», reclamó el también diputado regional.

Nieves Lady Barreto confía en que «las cosas se pueden arreglar», siempre que el Cabildo «salga de su actitud de conformismo y de silencio» e insistió en que la primera institución de la Isla debe «reclamar, exigir y pelear» por los fondos que necesita La Palma.