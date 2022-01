El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy que el Ejecutivo regional pondrá a disposición de los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, 85 nuevas casas modulares que empezarán a llegar a la Isla Bonita para instalarse en el municipio de Los Llanos de Aridane a finales de este mes de enero. Este nuevo lote se suma a las viviendas ya adquiridas en la isla en las últimas semanas con la finalidad de realojar a todos estos damnificados en pocos meses, y poner fin antes de verano a la fase de transición que se abrió hace dos meses y que se centrará en el realojo temporal de todas las familias que perdieron su único hogar por las coladas volcánicas.

"En total, de todas las actuaciones que hemos puesto en marcha en los últimos meses, hemos calculado que podemos estar en torno a las 300 viviendas las que vamos a poner a disposición de estas familias en los próximos cuatro meses", manifestó Franquis, "hoy hemos acordado con el Cabildo y los ayuntamientos que hay que valorar toda la información que nos aportan los trabajadores sociales para decidir si hay una necesidad real para seguir comprando más vivienda. En el caso de que se decida que sí, veremos cuál es la prioridad, si son viviendas modulares o si hay viviendas para comprar en el mercado. Lo que sí tenemos claro, porque así nos lo ha dicho la comisión técnica de trabajadores sociales, es que no compraremos viviendas que no estén ubicadas en el Valle porque las familias afectadas no quiere irse a vivir fuera de estos tres municipios".

El consejero Sebastián Franquis se ha reunido hoy en la Oficina de Atención a los Afectados por el Volcán situada en la Casa Massieu de Los Llanos de Aridane, con el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y los alcaldes de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez; Los Llanos de Aridane, Noelia García; y El Paso, Sergio Rodríguez, con el fin de realizar un seguimiento a la asistencia que se está dando a las familias que han perdido sus hogares por la erupción del volcán. Acompañado también por la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Maribel Santana, el consejero Sebastián Franquis solicitó a los representantes institucionales presentes que prioricen la verificación de las fichas sociales de las familias afectadas para agilizar el proceso de la entrega de viviendas.

El nuevo lote de 85 viviendas prefabricadas recién compradas se instalará en un solar cercano al que se está utilizando para las cinco primeras casas de madera, en Los Llanos. Estas nuevas casas prefabricadas son del tipo llamado 'contenedor' y son fácilmente transportables y se pueden agrupar y apilar. El ICAVI ha optado por adquirir este modelo a solicitud de los responsables del ayuntamiento de Los Llanos, que ya están adecuando el terreno escogido para iniciar el montaje de las viviendas a finales de mes. Estas viviendas serán de 45 metros cuadrados con dos dormitorios, y de 60 metros y tres dormitorios, estarán dotadas con cocina y baño.

Este nuevo lote se sumará a las 104 nuevas viviendas ya construidas que se han adquirido a través de la empresa pública Visocan y que se están entregando a las familias desde el pasado mes de diciembre. El equipo social de la Consejería comenzará a entregar la próxima semana las viviendas que aún están disponibles de las compradas en Tazacorte así como las 29 recién adquiridas en Los Llanos. A estas casas ya construidas se suman también las 35 casas prefabricadas de madera que compró el ICAVI y cuyas primeras unidades ya se están instalando en Los Llanos de Aridane. Las otras 30 comenzarán a instalarse a finales de enero en el municipio de El Paso.

Además, a estas casas de nueva adquisición se sumarán varias decenas más de viviendas deshabitadas del parque público del ICAVI en la isla que también se pondrán a disposición de esta emergencia.

Nueva línea de ayudas

Además, el consejero Franquis también añadió que, para aquellas familias que lo soliciten, se ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas para pagar el alquiler a los afectados que ya están alojados en una casa pagando una mensualidad. Estas ayudas se pagarían durante 36 meses y para la misma se han destinado 3,2 millones de euros.

Recordó que la Consejería regional se ha fijado tres fases para la atención a la emergencia habitacional que han sufrido y siguen sufriendo numerosas familias que se vieron obligadas a desalojar sus casas tras la erupción. La primera fase, la de emergencia, se activó nada más producirse la erupción y gracias a ella se alojó a cientos de familias en hoteles y albergues. Hace dos meses se puso en marcha una segunda fase de transición con la que la Consejería quiere garantizar un alojamiento temporal a las familias que, una vez finalizada la erupción, han perdido su único hogar. Esta fase es la que se está resolviendo actualmente con la compra y disposición de casi 300 nuevas viviendas con la finalidad de darla por finalizada en mayo próximo y empezar ya la tercera y última fase, la de reconstrucción, que por su complejidad puede prolongarse durante tres o cuatro años.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, recordó que el Cabildo ha puesto a disposición del Ejecutivo Regional el suelo público donde se iba a instalar el auditorio insular y destacó la importancia de seguir colaborando para dar respuesta a la necesidad habitacional a corto, medio y largo plazo, especialmente a las personas que han perdido su única vivienda. "Las personas del Valle quieren mantener su arraigo y debemos continuar dando pasos en esa dirección", añadió el presidente.

El Jable

Tras la reunión con los representantes institucionales del Cabildo y ayuntamientos palmeros, el consejero regional se desplazó hasta el terreno en el que se están terminando de instalar las primeras cinco viviendas prefabricadas de madera adquiridas por el ICAVI para atender esta emergencia habitacional. En la zona conocida como El Jable, en el municipio de Los Llanos se está ultimando el montaje de estas cinco casas de dos y tres dormitorios y que estarán equipadas con cocina y baño y que empezarán a ser entregadas dentro de 15 días.

Otras 30 viviendas de madera ya están en el municipio de El Paso donde el ayuntamiento ha habilitado un terreno para que puedan ser instaladas en él. Ese terreno tiene que ser urbanizado ahora por el ICAVI para dotarlo de servicios de luz y agua por lo que estas 25 casas prefabricadas empezarían a instalarse a finales de enero para poder entregarlas todas en el mes de abril.