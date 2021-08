La Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias requiere por escrito al Cabildo de La Palma y al Ayuntamiento de Villa de Mazo la paralización de las obras de accesibilidad y acerado que se están realizando en Las Calzadas, en el casco histórico del municipio, y que están causando rechazo en parte de la sociedad política y civil de la localidad palmera al eliminar el empedrado centenario por losetas nuevas. Remitido ayer a ambas instituciones de la Isla, en el documento, al que ha tenido acceso EL DÍA, se pide la paralización cautelar de las obras, poniendo de relieve que este organismo «desconoce» el alcance de las intervenciones que se realizan en Las Calzadas y, ante la «preocupación» que ha supuesto las imágenes y noticias recibidas, solicita la adopción de medidas para paralizar los trabajos.

Además, requiere informes sobre la intervención a ambas instituciones palmeras. «Si bien Villa de Mazo no se encuentra declarada Bien de Interés Cultural, no es motivo para obviar los valores patrimoniales que comprende tanto a nivel arquitectónico, como etnográfico», señalan en el oficio. La Dirección de Patrimonio también expresó su voluntad de enviar en los próximos días un inspector a la zona, evaluando a pie de obra la afección de la misma a esta importante sea de identidad de Villa de Mazo.

Esta intervención del organismo regional, encargado de velar por el patrimonio histórico, viene a dar respuesta a las peticiones realizadas por las formaciones políticas en la oposición del Ayuntamiento de Villa de Mazo y a los colectivos sociales vinculados, especialmente a la fiesta del Corpus Christi. Fue precisamente Coalición Canaria quien advirtió sobre este oficio remitido por la Dirección General, solicitando nuevamente la paralización de las obras de Las Calzadas y que reconsidere otro proyecto que no afecte al patrimonio del municipio.

Señala CC el departamento regional que son varias las ocasiones en las que se propuso una alternativa a la actuación que se está ejecutando al grupo de gobierno del consistorio, a través del nivelado y mejora de la superficie, «haciendo oídos sordos y repitiendo la alcaldesa que no ha recibido ninguna propuesta por parte de la oposición, lo que es absolutamente falso», añaden fuentes del partido. Insisten además los nacionalistas en pedir que se inicie el expediente de Bien de Interés Cultural para Las Calzadas, así como que cumpla las medidas cautelares que ya ha solicitado por escrito la Dirección General de Patrimonio, para que se paralicen esos trabajos hasta que puedan ser inspeccionados.

La alcaldesa de Villa de Mazo, Goretti Pérez, es tajante en la defensa de la intervención que se está realizando en Las Calzadas del municipio. Niega cualquier injerencia en la celebración de las tradicionales fiestas del Corpus Christi, que en su representación en este municipio tienen el reconocimiento como Fiesta de Interés Nacional. Pérez destaca que «la obra no tiene nada que ver con el Corpus, no afectará en nada», ya que la intervención en la que se está colocando una acera en sustitución de piedras centenarias «no imposibilitará que el santísimo siga pasando por los tradicionales arcos colocados en estas empinadas calles de piedra». Además, recalca la alcaldesa que «utilizar el argumento del Corpus para ir en contra de la obra no tiene sentido», ya que cuestiona que «hay arcos que se plantan en asfalto y no pasa nada». Por eso, Goretti Pérez insiste en que «Las Calzadas seguirán estando donde mismo» y añade que estas obras «pretenden mejorar la accesibilidad». Goretti Pérez se refiere además a que el lugar en el que se están realizando los trabajos actualmente, donde se ubica el arco del barrio de La Rosa, es el tramo «en peor estado», haciendo referencia también a que «algunos de estos elementos verticales también se plantan en asfalto y no afecta a la celebración de la fiesta». Por ello, la alcaldesa quiere hacer hincapié en que esta obra «sólo mejorará la movilidad, accesibilidad y seguridad de todos», calificándola de interés general, y reseñando que «hay que buscar un equilibrio entre cuidar y proteger el patrimonio con la movilidad, accesibilidad y seguridad».

Insiste en que «no podemos dejar a nadie por detrás», por lo que hablar de accesibilidad y movilidad «no solo es hablar de sillas de ruedas, es hablar también de personas con discapacidad visual, movilidad reducida transitoria, personas con discapacidad intelectual, personas mayores o carritos de bebes», defiende la alcaldesa de Mazo.