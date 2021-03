La aparición de varios ejemplares de un nuevo escarabajo introducido en las Islas y los daños ocasionados por estos en plantaciones de aguacate palmeras han puesto en vilo al sector agrícola de la Isla.

Se trata de un gorgojo barrenador descubierto por los investigadores Rafael García y J.R. Pedrianes en fincas y lonjas del municipio de Breña Alta, encontrándose una población que se desarrollaba en pipas de aguacate desde la que se dispersa. En un primer momento se planteó que su llegada a la Isla podría estar vinculada a la exportación de plantones para su replantación en esa zona de la Isla.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la presencia de este nuevo escarabajo barrenador de las semillas, Pagiocerus Frontalis, ya que señalan “no estamos ante un insecto que suponga riesgo a los productores y comercializadores de aguacate”.

El vicepresidente del Cabildo y consejero responsable del sector primario, José Adrián Hernández Montoya, señaló que desde el mismo día en que se tuvo constancia de la presencia del insecto, el Servicio de Agricultura activó el protocolo de actuación establecido para estas situaciones, informando al organismo oficial competente en Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma de Canarias, y realizando una prospección en campo para evaluar el alcance de la presencia del insecto.

Tal y como destacan desde el Servicio, las visitas se extendieron a otras zonas distintas al foco central. Prácticamente en todas las fincas visitadas se pudo comprobar la existencia del escarabajo, no sólo en la zona de Breña Alta sino también en otras plantaciones de Santa Cruz de La Palma, Villa de Mazo o Los Llanos de Aridane. Si bien, se constató la presencia del insecto únicamente en pipas diseminadas por el suelo, nunca en la fruta sin recolectar. Fruto de estas visitas se enviaron al Instituto de Investigaciones Agrarias de Canarias (ICIA) varias muestras para su identificación.

Paralelamente a este trabajo de campo, técnicos del departamento de Agricultura realizaron un estudio sobre su presencia y alcance en las principales zonas productoras de aguacate en el mundo, no encontrándose ninguna referencia que la citara como plaga primaria del aguacate, siendo su principal hospedero las semillas de millo y otros cereales.

Contrariamente a lo que se planteó inicialmente cuando se detectó su presencia y teniendo en cuenta que se trata de una plaga polífaga, que se encuentra sobre todo en semillas de cereales, principalmente millo, y está distribuida en los cultivos de aguacate de la Isla y constatada su presencia también en la isla de Tenerife, desde la Consejería de Agricultura se sostiene que no se trata de un insecto de reciente introducción y que es muy probable que su entrada en las Islas se haya realizado en semillas de cereales y no en material vegetal de aguacate. El consejero de Agricultura recalca el grave riesgo que representa la introducción de cualquier tipo de material vegetal en las Islas, ya que se trata de potenciales portadores de plagas y enfermedades que pueden ocasionar consecuencias devastadoras en la agricultura insular, no sólo por las pérdidas directas causadas por la merma de los rendimientos de los cultivos, sino por el riesgo de que se establezcan medidas cuarentenarias que impidan la exportación de la cosecha fuera del territorio insular.