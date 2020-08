Denuncian que la capital "da la espalda" a discapacitados físicos

La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa) reclama al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, ante lo que califican "como un nuevo desprecio", que tenga en cuenta la participación de las personas con movilidad reducida en la organización de sus actos públicos y deje de "darles la espalda".

Ponen de relieve que el consistorio capitalino no tiene en cuenta las inquietudes culturales de este colectivo, incidiendo en la celebración de actos en lugares y edificios inaccesibles, como el Castillo de Santa Catalina, Quinta Verde o el atrio del Ayuntamiento, que denuncian que son "actos y eventos pagados con el dinero de todos, pero que no son del disfrute de todos".

Desde Adfilpa, su presidente Miguel Ángel Rodríguez, lamenta tener que llegar al extremo de "denunciarlo públicamente", pero justifican esta medida ya que "nos toman como el pito del sereno". Hace hincapié en que situaciones como las que denuncian se llevan repitiendo desde hace años, reclamando a través de escritos, informes y peticiones oficiales que se les permita tener el derecho de asistir a estos actos.

Recalca Rodríguez que "no estamos en desacuerdo con las actividades que se realizan en estos lugares, simplemente creemos que han tenido tiempo para adaptarlos", añadiendo que "siguen empeñados en hacer cosas en la playa, que saben que no es accesible" y aunque desde ADFILPA "lo denunciamos día tras día y año tras año", no consiguen una respuesta a sus reivindicaciones, señala.

"Se trata de un nuevo desprecio hacia las personas con discapacidad física y sus inquietudes culturales", reclaman desde la asociación, demandando que actividades que tengan en cuenta el acceso para las personas con movilidad reducida.

Esta entidad cuenta desde hace años con un arquitecto técnico que trabaja y colabora en asesorar técnicamente a entidades públicas o privadas que tengan interés en adaptar sus instalaciones para poder prestar un servicio más universal. Igualmente hace un seguimiento de las obras públicas para que sigan las estipulaciones legales de accesibilidad.

En ese trabajo realizado por ese técnico en edificaciones también se incluye informar y asesorar a las personas con discapacidad y sus familias que estén interesadas o preocupadas por la eliminación de las barreras físicas y de la comunicación, teniendo en cuenta también la realización de actividades de ocio y tiempo libre.